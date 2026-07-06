Secondamano passa al digitale: le 15 testate del network diventano free-press sfogliabili online

I trimestrali saranno distribuiti esclusivamente in formato digitale attraverso il sito di Secondamano, la piattaforma Issuu, newsletter e canali social. Annunciato anche un restyling grafico ed editoriale

Le 15 testate del network Secondamano diventano free-press digitali. A partire dalle prossime uscite, i trimestrali saranno distribuiti esclusivamente online, in versione sfogliabile e gratuita sul sito Secondamanoitalia.it e sulla piattaforma Issuu, oltre che attraverso newsletter e canali social.

La scelta segna un'evoluzione del modello di distribuzione dei trimestrali, con l'obiettivo di adeguarsi alle nuove modalità di fruizione dei contenuti. Secondo Edit Italia, casa editrice proprietaria del brand, la diffusione esclusivamente digitale consentirà di ampliare l'accessibilità delle pubblicazioni, raggiungere un pubblico più ampio e ridurre ulteriormente l'impatto ambientale.

L'iniziativa coinvolge l'intero ecosistema editoriale di Secondamano, che comprende 15 testate dedicate al riuso, al risparmio e al consumo consapevole. Tra queste figurano le quattro edizioni territoriali di Secondamano (Milano, Torino, Genova e Piacenza-Parma-Reggio), oltre a La Pulce, Il Fè, Il Rò, Il Rigattiere, Arena Bazar, Business, Il Palladio, L'InformAffare, Mantua Bazar, Smart e Le Cose. Il network copre Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e l'intero territorio nazionale.

Contestualmente, il gruppo editoriale ha annunciato anche un restyling grafico ed editoriale delle testate, che interesserà sia l'impostazione grafica sia i contenuti, con l'obiettivo di rendere l'esperienza di lettura più moderna, chiara e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più orientato ai canali digitali.

Nato a Milano nel 1977 come giornale di annunci gratuiti, Secondamano si è progressivamente evoluto in un ecosistema che comprende una piattaforma digitale, una presenza sui social media, eventi e la rete di negozi dell'usato Secondamano Store. Il brand è stato inoltre inserito nell'enciclopedia online Treccani.