"Sales Manager 5.0", il talent show dedicato ai venditori, debutterà giovedì 4 aprile sul canale Forbes BFC Media e sul Canale Italia sul digitale terrestre (canale 71(, oltre che su vari media digitali.

Il programma si propone di formare dei veri e propri professionisti consapevoli che la vendita è molto più di un'abilità, "è una vera e propria magia" che si ripete ogni giorno. Realizzato in sette puntate si focalizza sull'importanza dell'incontro tra il bisogno del cliente e una proposta che offra una soluzione. Non si tratta solo di vendere un prodotto o un servizio, ma di comprendere profondamente le esigenze dei clienti e offrire loro un valore reale attraverso una comunicazione eHicace e una consulenza professionale.

"Sales Manager 5.0 non è solo un talent show, ma una missione", ha dichiarato Flavio Gerardi, Business Coach e direttore dell’Academy di Sales Manager 5.0. "Vogliamo trasformare la percezione della vendita, formando professionisti consapevoli del loro ruolo nel soddisfare i bisogni dei clienti e nel creare valore per le aziende. Siamo entusiasti di portare questa visione innovativa, ma già realtà, sullo schermo e ispirare una nuova generazione di talenti nelle vendite."

Gli spettatori potranno seguire le fasi di selezione, formazione e competizione dei partecipanti, mentre una giuria di esperti del settore valuterà le loro abilità e competenze.

Il regista Riccardo Denaro ha così commentato la sua collaborazione con "Sales Manager 5.0": "Collaborare alla scrittura e alla regia di un talent dedicato ai venditori non era semplice. Abbiamo voluto fare comprendere la complessità di questo mestiere e l'impegno necessario per avere successo. Sono entusiasta di essere co-autore insieme a Flavio Gerardi di questo progetto innovativo che cambierà il modo in cui il pubblico vede il mondo delle vendite".

"Il lancio di Sales Manager 5.0 segna una svolta significativa nel modo in cui le aziende affrontano le sfide delle vendite. Siamo convinti che questa innovativa Academy consentirà ai manager delle vendite di ottenere risultati straordinari, superando le aspettative dei clienti e aumentando la competitività sul mercato" conclude Denaro.