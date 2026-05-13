Factanza Media lancia la Talent Unit per creator e divulgatori

La divisione punta a sviluppare progetti editoriali e culturali di lungo periodo tra podcast, video-serie, branded content ed eventi. I primi volti del progetto sono il prof. Enrico Galiano, il creator Gabriele Rossi e il performer Lorenzo Maragoni

Factanza Media amplia il proprio ecosistema e annuncia il lancio della Talent Unit, una nuova divisione dedicata allo sviluppo e alla valorizzazione di creator, divulgatori e professionisti della cultura capaci di parlare alle nuove generazioni attraverso linguaggi contemporanei e format editoriali innovativi.

Il progetto nasce con l’obiettivo di andare oltre il tradizionale modello di talent management per costruire una piattaforma integrata orientata allo sviluppo di percorsi editoriali e progettuali di medio-lungo periodo. Podcast, vodcast, video-serie, branded content, eventi culturali e spettacoli dal vivo saranno alcuni dei formati su cui si articolerà la nuova unit.

L’iniziativa punta, inoltre, a creare uno spazio di incontro tra talent, community, brand e istituzioni, favorendo conversazioni e contenuti costruiti attorno a community verticali e altamente partecipative.

A dare volto al progetto sono tre primi nomi già annunciati da Factanza: Enrico Galiano, tra i professori e autori più seguiti in Italia, Gabriele Rossi, creator attivo nella divulgazione musicale sui social, e Lorenzo Maragoni, attore e performer noto per il lavoro sui temi del maschile e della poesia performativa.

«Con la Talent Unit vogliamo contribuire a costruire un nuovo modo di fare divulgazione», spiega Bianca Arrighini, CEO e Co-founder di Factanza Media. «Per questo abbiamo scelto di mettere a disposizione il know-how editoriale, la struttura e il network costruiti negli anni da Factanza al servizio di creator e professionisti capaci di trasformare i temi più rilevanti della contemporaneità in contenuti che sappiano parlare davvero alle nuove generazioni».

Secondo Arrighini, l’obiettivo è costruire conversazioni capaci di informare e generare un impatto nel tempo, affrontando temi che spaziano dalla scienza ai diritti, fino al lavoro, all’educazione finanziaria e alla cultura pop.

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Il lancio della Talent Unit si inserisce nel percorso di crescita che Factanza sta portando avanti insieme a ZNext, piattaforma industriale indipendente attiva nello sviluppo di realtà innovative nei mondi education, media e cultura.

La collaborazione, spiega la società, nasce infatti con l’obiettivo di rafforzare l’impatto culturale di Factanza mantenendone pienamente identità, autonomia editoriale e posizionamento.