Gruppo Il Sole 24 Ore lancia 24 Ore NextMed, piattaforma editoriale e strategica dedicata al Mediterraneo

Gruppo Il Sole 24 Ore ha presentato durante la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento la nuova iniziativa 24 Ore NextMed dedicata al Mediterraneo. Il progetto di respiro transnazionale, insieme editoriale e strategico, "nasce dalla crescente centralità dell’area euro-mediterranea nei nuovi equilibri economici, geopolitici e industriali e si propone di presidiare le dinamiche strategiche che attraversano economia, sicurezza, tecnologia, formazione e finanza, riconoscendo nell’Italia il naturale punto di connessione tra le diverse sponde del Mediterraneo", si legge nel comunicato.

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Sviluppato in tre lingue, italiano, inglese e arabo, 24 Ore NextMed viene presentato come un vero e proprio "manifesto per il Mediterraneo".

“24 ORE NextMed nasce con l’ambizione di offrire alla business community nazionale e internazionale una piattaforma unica di informazione, analisi e relazione, in grado di supportare decisioni strategiche in un’area cruciale come il Mediterraneo allargato. In un contesto globale sempre più interdipendente, crediamo sia fondamentale mettere a disposizione strumenti autorevoli e relazioni qualificate per accompagnare imprese e istituzioni nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione”, ha dichiarato Federico Silvestri, Amministratore Delegato del Gruppo Il Sole 24 Ore.

La dimensione editoriale rappresenta il primo pilastro del progetto, da cui prende forma un palinsesto multicanale che coinvolge tutte le piattaforme del Gruppo Il Sole 24 Ore, quotidiano, digitale, magazine, radio, agenzia di stampa Radiocor, televisione, podcast, newsletter, infografiche. A partire dal 9 giugno, l'iniziativa prender il via con la prima finestra di approfondimento continuativo sul quotidiano Il Sole 24 Ore, e lungo il mese ci sarà una serie di novità multimediali tra cui un nuovo format per IlSole24Ore TV, una nuova serie podcast sul mondo della sicurezza e l’avvio della piattaforma online, in italiano, inglese e arabo.

“Il valore distintivo di 24 Ore NextMed risiede nella capacità di integrare tutti i canali informativi del Gruppo in un ecosistema editoriale unico, capace di produrre contenuti approfonditi, multimediali e accessibili a una platea internazionale. Dalla carta al digitale, dalla TV ai podcast e ai data tool, ogni piattaforma contribuisce a costruire una narrazione completa e autorevole delle dinamiche economiche e geopolitiche dell’area”, ha commentato Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore.

Il secondo pilastro è rappresentato dalla costituzione di un Osservatorio permanente “Al centro del Mediterraneo – Bahr al-Abyad” concepito come uno spazio stabile di relazione e di costruzione di una visione condivisa. Rivolto a imprese, istituzioni, università, fondazioni, associazioni e operatori finanziari, l’Osservatorio nasce per fare sistema, confrontare prospettive e contribuire alla definizione di un’agenda strategica sul futuro del Mediterraneo attraverso incontri periodici a porte chiuse per creare un passaggio strutturato di analisi degli scenari geopolitici ed economici, di condivisione delle migliori pratiche e di individuazione di traiettorie comuni di sviluppo.

E' previsto inoltre lo sviluppo di convegni, eventi e appuntamenti pubblici che mettono a confronto istituzioni, imprese e stakeholder sui grandi temi dell’area euro-mediterranea, dalla sicurezza alla formazione, dall’economia del mare alle infrastrutture, dalla finanza agli investimenti, contribuendo a orientare il dibattito pubblico.

Parallelamente in sinergia con l’Osservatorio, 24 Ore NextMed attraverso il Centro Studi del Gruppo alimenta attività di business intelligence con la produzione di report tematici e analisi comparative sui Paesi e sulle filiere strategiche.

“In uno scenario in cui la complessità delle dinamiche cresce esponenzialmente alimentando impatti tecnologici e sociali, la qualità dell’informazione diventa un fattore competitivo. I temi della formazione, della crescita economica e della sicurezza hanno ormai un solo vocabolario. Tre pilastri la cui analisi interconnessa aiuta a comprendere i fenomeni, interpretarli e anticiparne le evoluzioni. 24 ORE NextMed nasce proprio per offrire a imprese e istituzioni chiavi di lettura affidabili e strumenti concreti di approfondimento”, ha concluso Claudio Antonelli, Vicedirettore di 24 Ore NextMed.