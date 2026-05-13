Gruppo SAE finalizza l’acquisizione de La Stampa. Nel 2026 atteso un consolidato di 250 milioni di euro

Gruppo SAE finalizza l’acquisizione del quotidiano La Stampa, e dei rami d’azienda ad esso collegati, e conta così di consolidare, entro la fine del 2026, un fatturato complessivo pari a circa 250 milioni di euro. Nell’ambito dell’operazione de La Stampa, il gruppo guidato da Alberto Leonardis ha costituito SAE Piemonte, una sub holding partecipata al 51%, con Toto Holding al 49%, che diventa il nuovo azionista di maggioranza della spa La Stampa SAE, che sarà proprietaria della testata.

“L’acquisizione de La Stampa costituisce un passo significativo nella strategia di crescita intrapresa dal Gruppo SAE”, commenta Alberto Leonardis, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SAE. “Riteniamo che il settore dell’editoria possa crescere attraverso investimenti su asset innovativi e di qualità e con progetti di comunicazione integrata, capaci di rendere sostenibili e realmente competitivi i gruppi editoriali. È questo il percorso che negli ultimi anni ci ha consentito di costruire una realtà solida, con importanti marginalità e un fatturato in crescita. Un valido progetto industriale, la cui credibilità è stata confermata anche da una raccolta di investimenti che ha superato ampiamente le aspettative”.

IL FUTURO DEL RETAIL MEDIA AL CENTRO DELL’EVENTO DI ENGAGE: ISCRIVITI QUI

La Stampa SAE potrà contare su diversi altri azionisti piemontesi, tra cui Fondazione 9 febbraio 1867 (ovvero i proprietari storici del quotidiano, la famiglia Agnelli-Elkann) con il 22%; PAIP - Partecipazioni Associazioni Industriali Piemontesi (veicolo di nuova costituzione che riunisce Confindustria Cuneo, Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Unione Industriale della Provincia di Asti, Unione Industriali Torino) con l’8,33%; Reale Mutua Assicurazioni (6%); Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (5%) e Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ETS (1%). Uscendo dal Piemento, la Fondazione di Modena detiene il 6,67% del capitale. Il ruolo di Amministratore Delegato di La Stampa SAE sarà affidato a Massimo Briolini mentre la carica di Presidente sarà assunta da Paolo Ceretti.

L’accordo, si legge nella nota, “è stato raggiunto grazie al contributo determinante di Marco Racano e Massimo Briolini. Un ringraziamento va, inoltre, a Pasquale Marchese, Vito Nobile, Marco Danti, Mihaela Malinici, Cosimo Di Bitonto, Francesco Di Ciommo, Elena De Angelis e Filippo Manassero per il supporto fornito”. Tra gli advisor finanziari e legali che si sono occupati dell’operazione figurano EY, BDO, KPMG, PWC, Gitti & Partners e Praxi.

Gruppo SAE è un gruppo editoriale italiano nato nel 2020, oggi proprietario di sei testate giornalistiche cartacee e digitali diffuse in Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna e Lombardia, e di tre testate online, nonché, nel settore della pubblicità e della comunicazione, di Next Different Uniting.