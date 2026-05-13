JustWatch: in Italia Dekkoo guida l'offerta LGBTQ+ con il 23,8% dei titoli, Netflix e Prime Video inseguono

In vista del Pride Month di giugno, JustWatch ha pubblicato la propria analisi annuale sull'offerta di contenuti LGBTQ+ disponibili in streaming in Italia. L'analisi si basa su un database di 751 film e serie con protagonisti e narrazioni queer attualmente disponibili nel paese.
Sul fronte delle piattaforme, Dekkoo guida con il 23,8% dell'offerta totale. Seguono Netflix al 20,1% e Prime Video al 19,8%. Più distante TimVision al 12,9%, mentre MUBI si posiziona al 5,3% con una proposta orientata al cinema d'autore. Disney+ e CG Tv Streaming chiudono entrambe al 4,8%.
Tra i film più popolari in Italia nell'ultimo anno, secondo il punteggio di popolarità di JustWatch, il primo posto va a Close, racconto sull'amicizia tra due adolescenti messa in crisi dalle pressioni sociali. Seguono Pillion, Mademoiselle di Park Chan-wook, Bohemian Rhapsody e The Imitation Game. Completano la top 10 Say Yes, Irréversible, Blue Moon, The Whale ed Everything Everywhere All at Once.
Tra le serie TV, Euphoria è in testa, seguita da Heated Rivalry, Good Omens, Pluribus e Only Murders in the Building. Nella seconda metà della classifica figurano Killing Eve, Big Mistakes, American Horror Story, Will & Grace e Intervista col Vampiro.
«Questa classifica dimostra come il cinema LGBTQ+ sia oggi sempre più trasversale e capace di generare interesse ben oltre il pubblico di riferimento», ha dichiarato Andrea Cuneo, Country Manager Italia di JustWatch. «Attraverso i dati possiamo osservare come evolvono i gusti degli spettatori e trasformare queste tendenze in insight utili per comprendere meglio il pubblico».
Sul fronte dei festival, in Italia i principali appuntamenti del 2026 sono il Lovers Film Festival di Torino (aprile), il MiX Festival di Milano (giugno) e il Sicilia Queer Filmfest di Palermo (maggio/giugno).