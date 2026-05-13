JustWatch: in Italia Dekkoo guida l'offerta LGBTQ+ con il 23,8% dei titoli, Netflix e Prime Video inseguono

In occasione del Pride Month, la piattaforma ha analizzato 751 film e serie con tematiche LGBTQ+ disponibili in streaming in Italia, con le classifiche dei titoli più visti nell'ultimo anno

In vista del Pride Month di giugno, JustWatch ha pubblicato la propria analisi annuale sull'offerta di contenuti LGBTQ+ disponibili in streaming in Italia. L'analisi si basa su un database di 751 film e serie con protagonisti e narrazioni queer attualmente disponibili nel paese.

Sul fronte delle piattaforme, Dekkoo guida con il 23,8% dell'offerta totale. Seguono Netflix al 20,1% e Prime Video al 19,8%. Più distante TimVision al 12,9%, mentre MUBI si posiziona al 5,3% con una proposta orientata al cinema d'autore. Disney+ e CG Tv Streaming chiudono entrambe al 4,8%.

Tra i film più popolari in Italia nell'ultimo anno, secondo il punteggio di popolarità di JustWatch, il primo posto va a Close, racconto sull'amicizia tra due adolescenti messa in crisi dalle pressioni sociali. Seguono Pillion, Mademoiselle di Park Chan-wook, Bohemian Rhapsody e The Imitation Game. Completano la top 10 Say Yes, Irréversible, Blue Moon, The Whale ed Everything Everywhere All at Once.

Tra le serie TV, Euphoria è in testa, seguita da Heated Rivalry, Good Omens, Pluribus e Only Murders in the Building. Nella seconda metà della classifica figurano Killing Eve, Big Mistakes, American Horror Story, Will & Grace e Intervista col Vampiro.

«Questa classifica dimostra come il cinema LGBTQ+ sia oggi sempre più trasversale e capace di generare interesse ben oltre il pubblico di riferimento», ha dichiarato Andrea Cuneo, Country Manager Italia di JustWatch. «Attraverso i dati possiamo osservare come evolvono i gusti degli spettatori e trasformare queste tendenze in insight utili per comprendere meglio il pubblico».

Sul fronte dei festival, in Italia i principali appuntamenti del 2026 sono il Lovers Film Festival di Torino (aprile), il MiX Festival di Milano (giugno) e il Sicilia Queer Filmfest di Palermo (maggio/giugno).