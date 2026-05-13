Corax rilancia il format Casa Pagani: Ludovica Pagani riparte con lo “Speciale Matrimonio”

A sei anni dal suo debutto, Casa Pagani torna. Il format riapre le sue porte con uno Speciale Matrimonio e, da settembre, proseguirà con una nuova stagione completamente inedita: fedele alla sua identità originaria, ma rinnovata nella forma e nella visione.

A partire dal 28 maggio, ogni giovedì, Ludovica Pagani accompagnerà la sua community nel percorso verso il grande giorno: il matrimonio con il calciatore Stephan El Shaarawy celebrato a Roma nella Chiesa Santa Maria in Tempulo. Preparativi, emozioni, persone e momenti che costruiscono una delle tappe più significative della sua vita saranno al centro del racconto.

Lo speciale, prodotto da Corax, rappresenta il primo capitolo di un ritorno più ampio: non un contenuto isolato legato al matrimonio, ma l’avvio di una nuova fase del format, che ripartirà ufficialmente a settembre. Casa Pagani torna per restare.

Il format

Casa Pagani - Speciale Matrimonio non è un reality sul matrimonio, ma un documentario intimo che inaugura una nuova fase del progetto. Mantiene il DNA originale (leggerezza, curiosità e accoglienza) ma cambia prospettiva. Se in passato il format guardava al mondo esterno attraverso gli ospiti, oggi si concentra sul mondo interiore di Ludovica e delle persone a lei più vicine. È il punto di partenza di un percorso che, da settembre, continuerà con una stagione completamente nuova: stessa identità, nuova forma.

“Sei anni fa ho aperto una porta e non sapevo quanto sarebbe diventata importante, per me prima che per voi. Riaprirla con questa storia, in questo momento della mia vita, è la cosa più giusta che potessi fare”, dice Ludovica Pagani, host di Casa Pagani

“Con Casa Pagani ritroviamo un format che, sei anni fa, ha anticipato molti elementi oggi centrali nel linguaggio dei podcast e dei vodcast: continuità, relazione con la community, riconoscibilità dell’host e costruzione seriale del racconto attorno a un’identità forte. Per Corax, questo ritorno rappresenta un ulteriore tassello all’interno di un’offerta editoriale ampia e articolata: l’occasione per riportare in vita un format riconoscibile, accompagnandolo in una nuova fase e rafforzando il lavoro su progetti verticali, continuativi e coerenti con le community di riferimento”, sottolinea Chiara Brunelli, CMO di Corax,

Casa Pagani - Speciale Matrimonio debutta il 28 maggio con una puntata a settimana, ogni giovedì. Gli episodi integrali saranno disponibili in formato video su YouTube e Spotify. Un piano editoriale social, con estratti, backstage e rubriche, accompagnerà il progetto su Instagram e TikTok fino al giorno del matrimonio, alimentando la conversazione e posizionando Casa Pagani come fonte ufficiale e intima del racconto.