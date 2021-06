RTL 102.5 lancia la nuova campagna "Very NEW Normal People" e si prepara agli Europei

RTL 102.5 on air con i nuovi spot "Very NEW Normal People"

Nuova campagna pubblicitaria, Europei e tour estivi: sono questi gli ingredienti dell’estate 2021 di RTL 102.5, l'emittente seguita da una community di 7 milioni di ascoltatori e che, da oltre 16 anni, è sinonimo di Very Normal People.

Oggi più che mai la normalità non è mai stata tanto ambita e desiderata: finalmente siamo pronti a viverla in una forma rinnovata, che si è adattata al presente.

Ed è quindi al grido di “Bentornata Normalità” che il gruppo presieduto da Lorenzo Suraci si appresta a un’estate ricca di appuntamenti, in primis in comunicazione.

“Siamo pronti a raccontare una ritrovata normalità”, commenta Marta Suraci, responsabile Marketing e Comunicazione di RTL 102.5. “Insieme alla nostra agenzia, abbiamo dato vita a una campagna di brand che, con leggerezza e ironia mette di nuovo al centro le Very Normal People”.

La campagna vuole esaltare la nuova normalità come una ricchezza inestimabile. E mentre la si esalta per il Paese intero, tanto più la si auspica per il mercato pubblicitario radiofonico che, come sottolinea Virgilio Suraci, Amministratore Unico di Openspace (concessionaria di pubblicità di RTL 102.5): “già da questo mese sta dando dei segnali di ripresa”.

I dettagli sulla campagna “Very NEW Normal People” di RTL 102.5

La nuova campagna integrata di RTL 102.5 - intitolata “Very NEW Normal People” - è un vero e proprio remake dello storico posizionamento del gruppo lanciato 16 anni fa.

Ora uomini e donne di ogni età diventano marchesi, granduchi, baroni e baronesse della nuova normalità, annunciati in modo pomposo da un araldo sempre pronto a nobilitare le loro semplici gesta quotidiane.

È così che RTL 102.5 racconta la storia di Luca Coppola “Arciduca della consegna a domicilio”, di Matteo Izzo “Principe dell’apparecchiatura acrobatica”, passando da Carla Lopresti “Granduchessa dell’occhiale appannato”.

Una galleria di soggetti pianificati direttamente dall'editore su stampa e affissione multisoggetto nazionale (previsti in particolare 1.300 annunci in esterna e 30 uscite su stampa quotidiana e periodica), insieme a 4 spot che saranno visibili su RTL 102.5, su SKY durante gli Europei di calcio, su La 7 per una durata di 3 settimane, oltre che sulle principali piattaforme digital e social.

La creatività è stata sviluppata da Serviceplan Italia insieme a Le Dictateur Studio, con la direzione creativa esecutiva di Stefania Siani e Federico Pepe.

La regia è stata affidata al regista Riccardo Paoletti, con la produzione di Olympique Film. Le nuove immagini di campagna sono firmate da FM.

RTL 102.5 agli Uefa Euro 2020

Ma gli appuntamenti RTL 102.5 in vista dell’estate non finiscono qui. In questo particolare momento, la ritrovata normalità passa anche per un evento sportivo capace di unire tutti per tifare Italia. Sono prossimi al via, infatti, i nuovi campionati Europei di Calcio.

L’evento sportivo sarà una nuova occasione per unire il Paese e RTL 102.5 contribuirà ad alimentare il sentimento di vicinanza alla nostra Nazionale trasmettendo integralmente tutte le radiocronache delle 51 partite degli Europei di Calcio 2020, evento Uefa che la radio segue dal 2004.

RTL 102.5 continua così la propria strategia di acquisizione dei diritti sportivi delle grandi manifestazioni sportive che contribuisce a costituire il palinsesto della radio.

Uefa Euro 2020 si potrà quindi ascoltare in radiovisione su RTL 102.5, canale 36 del Digitale Terrestre e sul canale 736 di Sky, in streaming su www.rtl.it e attraverso l’app RTL 102.5play.

L’iniziativa dell’emittente legata ai campionati europei sarà sostenuta anche da alcuni partner di rilievo: Banca Mediolanum, Volkswagen, Monge e il Ministero dei Trasporti.

L’estate di RTL 102.5

Da lunedì 26 luglio a domenica 22 agosto, inoltre, le radiovisioni della famiglia di RTL 102.5 accompagneranno in diretta, ogni giorno, tutti gli ascoltatori nelle loro vacanze.

Ventotto giorni in trasferta, con 1600 ore di diretta e 60 speaker coinvolti per le quattro radio costituiranno una costante linea diretta che permetterà al pubblico all'ascolto di raccontare il Paese che riparte e le famiglie che tornano in vacanza in Italia.

RTL 102.5 e Radiofreccia trasmetteranno in diretta dal Resort “Is Serenas Badesi Village” di Bluserena, a Badesi (SS) in Sardegna; Radio Zeta e RTL 102.5 News dal Valentino Village di Castellaneta in Puglia; RTL 102.5 sarà in diretta anche ogni sera dal Turmalin di Lipari in Sicilia.

L’estate di RTL 102.5 sarà poi coronata dall’evento live “Power Hits Estate", grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone dell’estate 2021.

L’evento si svolgerà il 31 agosto all’Arena di Verona in una formula totalmente Covid-free (maggiori informazioni qui).

