Oltre 6 milioni di follower in vendita: PBG Srl gestisce l'asta giudiziale degli asset di Freeda

C'è un momento raro nel mercato dei media digitali in cui una community costruita in quasi dieci anni, con milioni di follower reali e organici, diventa acquisibile attraverso una procedura pubblica. Quel momento è adesso. Il Tribunale di Milano, nell'ambito della Liquidazione Giudiziale n. 365/2025 a carico di AG Digital Media Spa - la società madre del brand Freeda - ha disposto la vendita competitiva degli asset immateriali dell'azienda. PBG Srl, incaricata dai Curatori della procedura, gestisce l'intera operazione. L'asta si tiene il 19 giugno 2026 sulla piattaforma telematica pbg.fallcoaste.it.

Chi era Freeda e perché la sua community vale ancora moltissimo

Il nome Freeda nasce da un gioco di parole tra "freedom" e Frida Kahlo, un connubio che già raccontava tutto: libertà femminile, autenticità, rottura degli schemi. Fondata nel 2016, Freeda è nata con l'ambizione di rivoluzionare il modo in cui i media parlavano alle donne, portando al centro dell'attenzione temi femministi, storie di empowerment e inclusività attraverso un linguaggio visuale forte e nativo per i social media.

In un panorama editoriale italiano ancora molto tradizionale, la risposta del pubblico fu immediata e straordinaria. L'hanno chiamato "il fenomeno mediatico del 2017". Senza ricorrere a una testata giornalistica online canonica, la società ha chiuso il suo primo anno di attività con un fatturato di 1 milione di euro. Era solo l'inizio.

Al suo apice, Freeda contava una presenza in tre Paesi: Italia, Spagna e Regno Unito. La community continuava a crescere, i brand del settore moda, beauty, automotive e lifestyle facevano la fila per associarsi a quel posizionamento editoriale così preciso e così efficace nel raggiungere le donne tra i 18 e i 34 anni.

I numeri della community: oltre 6 milioni di follower tra Italia e Spagna

È qui che risiede il vero valore degli asset oggi all'asta. Freeda conta 2 milioni di follower su Facebook, 3,1 milioni di follower su Instagram, oltre 1 milione su TikTok, 108 milioni di visualizzazioni video e 37 milioni di interazioni sui social, con 126 milioni di persone raggiunte ogni mese.

Si tratta di una community che non è stata comprata né gonfiata artificialmente, ma costruita negli anni attraverso contenuti editoriali di qualità, un tono di voce riconoscibile e una capacità unica di intercettare i temi culturali rilevanti per il pubblico femminile giovane. Una base di follower del genere, per qualsiasi editore digitale, brand di lifestyle o gruppo di comunicazione, richiederebbe anni di investimento e risorse significative per essere replicata da zero, se mai fosse replicabile.

Con l'asta del 19 giugno 2026, tutto questo diventa accessibile in un'unica operazione competitiva gestita da PBG Srl.

Gli asset in vendita: tre lotti per tre opportunità distinte

La procedura è strutturata in tre lotti indipendenti.

Il Lotto 1 è il più rilevante: include il amarchio Freeda e tutti i canali social collegati — Instagram Italia e Spagna, Facebook, LinkedIn, TikTok Italia e Spagna. È l'opportunità di acquisire in un colpo solo un brand con storia, una identità visiva e editoriale consolidata e una community attiva su più piattaforme e in due mercati chiave del Sud Europa.

Il Lotto 2 riguarda il marchio Superfluid, un brand registrato disponibile per nuovi progetti di posizionamento nel mondo digitale, tech o media.

Il Lotto 3 comprende il codice sorgente software aziendale sviluppato internamente da AG Digital Media: tecnologia proprietaria già testata sul campo, pronta per essere integrata o rilanciata da chi voglia acquisire know-how tecnico senza partire da zero.

Perché questa è un'opportunità strategica rara

In un panorama mediatico italiano ancora molto tradizionale, Freeda ha colto un vuoto evidente, riuscendo a posizionarsi rapidamente come un brand rilevante per una generazione giovane, social-first e culturalmente più sensibile. Quella generazione è ancora lì, su quei canali, in attesa di una nuova voce che sappia parlare il loro linguaggio.

Per un gruppo editoriale, un brand di moda o lifestyle, un'azienda di comunicazione o un investitore del settore media, rilevare Freeda significa non solo acquisire follower, ma ereditare una reputazione, un posizionamento e un rapporto di fiducia con un pubblico specifico e ad alto valore commerciale. Il tutto con la trasparenza e le garanzie di una procedura giudiziale pubblica.

PBG Srl, società specializzata, è il soggetto incaricato della gestione operativa della vendita.

Come partecipare e dove chiedere informazioni

La procedura competitiva è interamente telematica e accessibile dalla piattaforma pbg.fallcoaste.it. Le offerte possono essere presentate esclusivamente in questa modalità, previa registrazione al portale. Il deposito dell'offerta deve avvenire entro il 17 giugno 2026 alle ore 12.00. La gara si svolgerà il 19 giugno 2026 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in modalità asincrona.

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Nnon lasciarti sfuggire questa finestra: la scadenza per le offerte è il 17 giugno 2026.