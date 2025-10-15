Gruppo Mondadori in Puglia per l’avvio del piano di espansione di Edilportale e Archiproducts

Entra nel vivo il nuovo percorso di Edilportale e Archiproducts all’interno del Gruppo Mondadori, attraverso la neonata Mondadori Digital, dopo l’acquisizione finalizzata lo scorso gennaio. L’Amministratore delegato del Gruppo Mondadori, Antonio Porro, con l’Amministratore delegato di Mondadori Digital, Andrea Santagata, e una rappresentanza di manager del gruppo di Segrate hanno visitato l’headquarter barese di Edilportale, società guidata dall’Amministratore delegato Ferdinando Napoli specializzata nello sviluppo di contenuti, servizi digitali e piattaforme per brand e professionisti nei settori dell’Architettura, del Design e dell’Edilizia. Il neo Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha colto l’occasione per inaugurare la sede di Edilportale, recentemente ristrutturata con Fondi PIA - Programmi Integrati di Agevolazione, e dare il benvenuto in Puglia al Gruppo Mondadori. “È motivo di grande orgoglio poter accogliere sul nostro territorio un attore così importante come il Gruppo Mondadori e vederlo insieme a una delle nostre società più virtuose. Il settore pugliese del Design e dell’Architettura è cresciuto negli ultimi anni per capacità competitiva e ambizione internazionale, anche grazie alla presenza di una realtà come Archiproducts che ha sostenuto le aziende pugliesi più pronte al grande salto”, ha detto Antonio Decaro.

Si è trattato di un’occasione di confronto e condivisione con i 160 dipendenti di Edilportale sulle strategie e sugli obiettivi del percorso intrapreso, con uno sguardo alle prossime attività dei brand, in particolare alla campagna di Archiproducts in vista dell’appuntamento internazionale del Salone del Mobile e del Fuorisalone, nell’ambito della Milano Design Week 2026. “Abbiamo scelto Edilportale per la solidità del modello, i valori, la cultura aziendale e per le persone e le professionalità che ne fanno parte”, ha detto Antonio Porro. “Grazie al suo grado di esperienza, autorevolezza e livello di innovazione, la società pugliese è diventata punto di riferimento internazionale per architetti, progettisti e aziende. Il suo ingresso nel Gruppo Mondadori ha per noi una valenza molto forte: si inserisce nel nostro percorso strategico in ambito digitale, portato avanti in questi anni in modo costante. Crediamo però che per continuare a crescere, per restare leader, bisogna avere la determinazione di entrare anche in nuovi ambiti ad alto potenziale. Ci auguriamo così che Edilportale possa essere un acceleratore importante per il nostro sviluppo futuro”.

“Quello che ha avuto luogo oggi è il primo incontro operativo ufficiale tra il Gruppo Mondadori e lo staff di Edilportale. Rappresenta il kick-off del piano di espansione, in Italia e all’estero, alla base del progetto di collaborazione di Archiproducts tra gli asset di Mondadori Digital. Un piano che avrà luogo qui in Puglia, in continuità con quanto avvenuto in questi 25 anni, ma con un forte impulso consentito dal nuovo partner industriale. Prevediamo nuove acquisizioni e investimenti in tecnologie digitali e AI. L’obiettivo è quello di consolidare nei prossimi anni il ‘Champion digitale del settore Architettura, Edilizia, Interior’ per il cui scopo Edilportale e Archiproducts sono nati”, ha concluso Ferdinando Napoli, co-founder e AD Edilportale e Archiproducts.