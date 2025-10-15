Rai Pubblicità: oltre 20 milioni di euro per la raccolta di Milano Cortina 2026, Sanremo cresce ancora

Sanremo 2026 si apre con due buone notizie per Rai Pubblicità. La prima riguarda il Festival, che si accinge a festeggiare un nuovo record sul fronte del fatturato advertising. La seconda Milano Cortina 2026, con ricavi pubblicitari che hanno raddoppiato il risultato ottenuto nel 2024 con i Giochi estivi di Parigi.

«Le Olimpiadi Invernali sono andate molto bene dal punto di vista sportivo, media e anche sul fronte commerciale», ha detto Luca Poggi. a.d. di Rai Pubblicità, nel corso della prima conferenza del Festival. «Un dato definitivo sulla pubblicità ancora non c’è, perché stiamo ancora consolidando i numeri finanziari. Quello che posso dire è che la raccolta è andata molto oltre le nostre previsioni, il doppio rispetto a Parigi 2024, per un fatturato che è stato superiore ben oltre i 20 milioni di euro».

Per quanto riguarda Sanremo, pur confermando che, come da abitudine, il dato di raccolta definitivo sarà comunicato solo domenica, a Festival concluso, Poggi ha parlato di un andamento con il segno più rispetto al risultato record del 2025. «Ci vedete sorridenti, la tendenza è sicuramente è positiva, con una performance dunque migliore dello scorso anno». La concessionaria intanto è lavoro per la vendita degli ultimi spazi rimasti a disposizione del mercato. «Siamo ancora in campagna, in particolare sul digitale e sulla radio».

Un contributo importante a questo risultato è stato reso possibile anche quest’anno da “Tra palco e città”, il progetto di marketing territoriale che ormai da alcuni anni è diventato parte integrante dell’offerta commerciale del Festival. «Il Festival di Sanremo rappresenta un unicum nel panorama europeo, per solidità editoriale e per la straordinaria partecipazione che riesce ad attivare sul territorio», ha sottolineato Poggi. «“Tra palco e città” si conferma il progetto di marketing territoriale più strutturato ed evoluto del mercato italiano, un modello capace di integrare comunicazione, intrattenimento e valorizzazione urbana. Non è solo un’iniziativa commerciale, ma un progetto con una forte dimensione sociale e democratica: permette a migliaia di persone di vivere l’atmosfera del Festival anche al di fuori del Teatro Ariston, generando al tempo stesso un impatto economico concreto per la città e per l’intera Liguria. Se oggi il Festival esprime un livello di forza e rilevanza senza precedenti, è anche grazie alle attività sviluppate in sinergia con i nostri partner commerciali, all’interno di una visione di sistema che crea valore condiviso per brand, istituzioni e territorio».

La rosa di sponsor del Festival include Costa Crociere, Eni con Enilive e Plenitude, Suzuki e TIM come main partner; Air Wick, Cioccolato Novi, Eurospin, Generali, L’Oréal Paris e Rowenta come partner e Immobiliare.it e Aperol come brand attivi con progetti sul territorio.