Il Sole 24 ORE Professionale arriva sui social

L’area del Gruppo dedicata a professionisti, aziende e P.A. lancia le nuove pagine LinkedIn, Facebook e Instagram

Il Sole 24 ORE Professionale, l’area del Gruppo Il Sole 24 ORE che sviluppa prodotti e servizi dedicati a professionisti, aziende e pubblica amministrazione, amplia il proprio ecosistema digitale e lancia le nuove pagine social su LinkedIn, Facebook e Instagram, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il mondo delle professioni anche sui canali social.

L’iniziativa nasce per creare un unico luogo in cui trovare informazioni, strumenti e aggiornamenti utili per orientarsi nel complesso e continuo cambiamento del mondo del lavoro, secondo il concept della campagna che accompagna il lancio: “fare luce sul cambiamento”.

Le nuove pagine social offriranno attraverso rubriche strutturate e contenuti di valore, informazioni, approfondimenti e spunti pratici per accompagnare la community professionale nella propria attività quotidiana.

Il lancio dell’iniziativa è supportato, oltre che da campagne sponsorizzate, da un piano editoriale organico, che propone un ritmo costante di contenuti che spaziano dall’aggiornamento normativo alle analisi tecniche, dalla formazione agli strumenti operativi per lavorare con maggiore efficacia.

Il progetto prevede anche un’evoluzione futura attraverso il lancio di canali broadcast Instagram dedicati ai principali target professionali, per offrire a ciascun utente un flusso informativo ancora più mirato e verticale. Le nuove pagine social permetteranno, inoltre, di sviluppare sinergie concrete con gli altri canali del Gruppo Il Sole 24 ORE.