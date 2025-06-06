Dopo nove mesi di trattative, c’è l’accordo tra la Rai e il Comune: il Festival resta a Sanremo. "Dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro, è stato raggiunto l'accordo tra Comune di Sanremo e Rai nell'ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione del partner per l'organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana", ha comunicato Viale Mazzini.

La procedura amministrativa proseguirà nei prossimi giorni con i rispettivi passaggi istituzionali, tra cui anche il passaggio in Cda Rai e alla Giunta di Sanremo, necessari per chiudere l'iter.

La Rai era stata l’unico broadcaster a rispondere al bando del Comune di Sanremo per l’affidamento della manifestazione canora, dopo che una sentenza del Tar della Liguria a dicembre 2024 aveva dichiarato illegittimo l'affidamento finora diretto, invitando a indire una manifestazione di interesse, confermata poi a maggio dal Consiglio di Stato.

Tra i punti salienti del bando, relativo all'organizzazione del Festival nel triennio 2026-2028 con possibilità di proroga, l'obbligo di riconoscere all'amministrazione un corrispettivo di almeno 6,5 milioni, oltre a una percentuale non inferiore all'1 per cento su tutti gli introiti pubblicitari. Tra le clausole, anche la facoltà per il Comune, "senza costi, risarcimenti o indennità a carico dello stesso", di interrompere il rapporto con il partner "nel caso in cui una o più edizioni ottengano risultati d'ascolto inferiori di 15 punti rispetto alla percentuale media degli ascolti delle precedenti cinque edizioni del Festival".

Tra i paletti più discussi, lo sfruttamento del marchio Festival della Canzone Italiana (depositato dal Comune) e quello del format tv ideato dalla Rai. Proprio su questi temi la trattativapiù volte ha rischiato di arenarsi, e Viale Mazzini era già pronta a mettere in campo un piano B, con il coinvolgimento di altre amministrazioni come Torino a Napoli.

La prossima edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026.