Torna 105 Summer Festival: 5 appuntamenti di grande musica live a ingresso gratuito. Ecco dove

Dopo il successo nel 2024 con i concerti a Baia Domizia, Venezia, Genova e Massa – che hanno contato in tutto 140.000 presenze dal vivo e numeri importanti sui social (oltre 55 milioni di impression su Facebook e Instagram, 137 milioni di view su TikTok) - Radio 105 annuncia oggi la nuova edizione di 105 Summer Festival, il tour che nel corso dell’estate la porterà su e giù per l’Italia con cinque grandi appuntamenti di musica dal vivo, condotti da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.

Protagonisti del cast di 105 Summer Festival, che si alterneranno nelle cinque serate, gli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana, da Achille Lauro a Baby K, da BigMama ai Coma_Cose, da Dargen D'Amico a Elodie, e ancora Fabio Rovazzi, Fedez, Francesca Michielin, Gabry Ponte, Rkomi, Rose Villain, Sangiovanni, Serena Brancale, Tannai, i The Kolors e tanti altri.

“Lo avevamo promesso a chi ci segue - commenta Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset - e stiamo lavorando con impegno affinché il tour di Radio 105, che lo scorso anno ci ha dato molte soddisfazioni, anche quest’anno diventi un appuntamento irrinunciabile della stagione estiva. Ci teniamo a essere mediatori dell’incontro tra i ragazzi e i loro artisti preferiti, mantenendo l’aspetto per noi fondamentale della gratuità. Quelli di 105 Summer Festival sono concerti multiartista che hanno la volontà di intercettare tutti i gusti musicali attraverso la proposta di artisti affermati insieme a giovanissimi che si stanno imponendo sulla scena musicale. Ringrazio i sindaci e le amministrazioni delle città che ci ospiteranno perché hanno creduto nel progetto mettendo a disposizione spazi molto suggestivi. Un grande ringraziamento agli importanti partner commerciali che hanno scelto di accompagnare il nostro viaggio dell’estate e alle case discografiche, i management degli artisti e gli operatori del mondo della musica con i quali collaboriamo sempre in modo proficuo”.

105 Summer Festival partirà il 6 giugno e si articolerà in cinque venerdì di musica e divertimento a ingresso libero: il 6 giugno a Baia Domizia (CE), Arena dei Pini; il 13 giugno a Venezia, Parco San Giuliano, il 20 giugno a Genova, Piazza della Vittoria, il 27 giugno a Golfo Aranci (SS), Piazza Francesco Cossiga e il 4 luglio a Comacchio (FE), Area Park di Via Sicilia - Porto Garibaldi.

Tanti gli sponsor: DR Automobiles Groupe, Motorola, Sprite, Zadig & Voltaire Parfums in partnership con Douglas e Poste Italiane, oltre a Dyson e Rovagnati alla loro prima sponsorizzazione del festival.

Tutti i concerti verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre) e app e vivranno live sui social di Radio 105. Ogni lunedì successivo alla tappa, inoltre, Mediaset Infinity proporrà il Best of del concerto del venerdì.

A supporto del lancio di 105 Summer Festival è stato programmato un piano di comunicazione declinato su TV, stampa, radio, OOH, digital, social. La campagna è stata realizzata in-house.

105 Summer Festival è una produzione Colorsound.