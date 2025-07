The New TV Ad-Age: il 30 settembre a Milano l’evento di FCP-AssoTV

Giunge alla sua terza edizione “The New TV Ad-Age”, l’evento dedicato alla televisione che cambia, organizzato da FCP-AssoTV.

L’appuntamento, fissato per il 30 settembre alle ore 18 presso il Teatro Alcione di Milano, quest’anno si rinnova e si arricchisce: per la prima volta, infatti, saranno alcuni tra i conduttori più iconici della televisione italiana a raccontare in prima persona l’evoluzione del mezzo televisivo come strumento di relazione, impatto culturale e valore per le marche.

Leggi anche: ADVANCED TV CONFERENCE 2025: APERTE LE ISCRIZIONI ALL’EVENTO CHE RACCONTA IL FUTURO DELLA PUBBLICITÀ VIDEO

Così FCP-AssoTV descrive l’appuntamento in una nota: “Un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro della comunicazione video, in un momento in cui la TV continua a reinventarsi, ibridando linguaggi, formati e canali, e ridefinendo il proprio ruolo nell’ecosistema mediale”.

I risultati di un nuovo studio

In occasione dell'evento, verranno anche presentati in anteprima i risultati di una nuova ricerca originale promossa da FCP-AssoTV per indagare le motivazioni, le emozioni, le modalità e i contesti con cui oggi si guarda la televisione: non solo quanti, ma perché, come e con chi, con quanta attenzione e con quanta soddisfazione.