Nitto ATP Finals a Torino: le novità e gli sponsor della prossima edizione

Dal 9 al 16 novembre, le Nitto ATP Finals torneranno a Torino per la quinta edizione del torneo che conclude la stagione maschile. Il capoluogo piemontese sarà nuovamente il palcoscenico per le sfide tra i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio della classifica PIF ATP Race to Turin, che si sfideranno alla Inalpi Arena. Tra questi, Carlos Alcaraz, vincitore quest’anno del Roland Garros e attualmente al comando della PIF ATP Race to Turin. Jannik Sinner è ad un soffio dalla qualificazione aritmetica all'evento, pronto a difendere il successo ottenuto lo scorso anno. C’è anche un altro atleta italiano in grande evidenza nella PIF ATP Race to Turin: grazie ad una buona stagione, Lorenzo Musetti insegue la prima partecipazione alla kermesse.

L’edizione 2024 aveva ottenuto buoni risultati di ascolti, con audience complessiva di 396,3 milioni, tra TV lineare, streaming digitale e contenuti social, secondo YouGov, mentre BCG ha valutato un impatto economico totale a oltre 503,4 milioni di euro. Il torneo ha segnato anche il 97% di customer satisfaction (rilevata da Nielsen) e un numero record di 203.114 biglietti venduti (27.711 in più rispetto al 2023, con un incremento dell’85% rispetto al 2021), si legge nel comunicato della FITP. Dati maturati in un contesto orientato alla sostenibilità: le Nitto ATP Finals 2024 hanno generato 332 milioni di euro di benefici sociali e hanno ottenuto il rating ESG AA+ (valutati da OpenEconomics).

Per l'edizione 2025 sono molte le aziende che supporteranno la manifestazione, tra conferme e nuovi ingressi. Accanto a Nitto, Title Partner dell’evento, si conferma Intesa Sanpaolo nel ruolo di Host Partner, insieme a Emirates, Lavazza e Lexus, Platinum Partner del torneo. Tra i Gold Partner garantiscono il loro supporto EA7 Emporio Armani, Rummo, Haier, PIF – anche naming partner ufficiale dell’ATP Rankings – e Acqua Valmora, a cui, a partire dal 2025, si unisce Stella Artois. Nel gruppo dei Silver Partner figurano Asti DOCG, Dove, Dunlop, Frecciarossa, Yokohama, Vechain, IP, Iren, Italgas, Xerjoff, insieme alla novità FAGE, Yogurt Ufficiale dell’evento.

Rinascente e Torino Outlet Village si confermano Bronze Partner, a cui si aggiunge Purina a partire dalla prossima edizione. Ancora presenti come Official Supplier sono DAO, Gattinoni, GTT, Technogym, Thomas Lyte, TicketOne, Turismo Torino e Provincia e Villa Antinori; Iginio Massari Alta Pasticceria, Gelateria La Romana dal 1947 e Xiaomi si uniscono alla categoria a partire da quest’anno. Il torneo conta, infine, sul supporto dei Media Partner La Gazzetta dello Sport, La Stampa, RTL 102.5 e Tuttosport.

La struttura del torneo si basa su due gironi round-robin, che si formano con questo sistema: i primi due giocatori del ranking vengono divisi nei due gironi, il primo classificato nel gruppo A, il secondo nel gruppo B. Successivamente si formano delle coppie utilizzando sempre la classifica: terzo e quarto, quinto e sesto, settimo e ottavo. Si effettua un sorteggio in cui il primo estratto parteciperà al gruppo A, l’altro sarà del gruppo B. I primi due classificati di ogni girone avanzeranno alle semifinali incrociate, successivamente la finale.

Le sessioni di gioco previste sono 15 e seguiranno questo programma: da domenica 9 a venerdì 14 novembre ci sarà una sessione pomeridiana, con inizio non prima delle ore 11:30, e una serale, con inizio non prima delle ore 18:00. Sabato 15 è la giornata dedicata alle semifinali, con la sessione pomeridiana fissata alle ore 12:00 e la serale alle ore 18:00. Le finali si svolgeranno domenica 16 novembre: si partirà alle ore 15:00 con quella del doppio, cui seguirà, non prima delle ore 18:00, quella del singolare.

L'edizione di quest'anno, che vedrà crescere la capacità dell’Inalpi Arena, per ospitare più spettatori, e rinnovarsi alcune aree, darà spazio alla musica, - con il Grand Opening Show che vede la partecipazione di Max Pezzali e dei Pinguini Tattici Nucleari - a un momento di confronto su innovazione e sostenibilità ambientale con l’Innovation Summit, a una giornata dedicata alle famiglie e a numerose iniziative, che coinvolgeranno l'intera città.

Di seguito il commento di Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Ospitare per il quinto anno le Nitto ATP Finals e dunque i migliori rappresentati della nostra disciplina, è per noi motivo di enorme orgoglio. Il consolidato successo di queste manifestazioni – che crescono costantemente, si arricchiscono e guardano al futuro, grazie al lavoro quotidiano della Federazione e delle Istituzioni – non dà soltanto lustro internazionale al nostro Paese ma ci consente di avere sempre maggiori risorse da investire nella promozione e nella diffusione delle nostre discipline di racchetta, che vogliamo sempre più accessibili a tutti i livelli. Le Nitto ATP Finals 2025 rappresentano molto più di una semplice competizione: sono la celebrazione di quello che qualcuno ha ribattezzato “Sistema Italia”, e che ha fatto parlare di sé nel mondo attraverso i fatti, in questi anni di successi sportivi, e non solo. Non resta dunque che attendere con trepidazione l’inizio di questa nuova edizione che, anche quest’anno, chiuderà il calendario delle competizioni ATP. Dopo lo straordinario trionfo di Jannik Sinner dello scorso anno – primo italiano nella storia a riuscire in quest’impresa – Torino e l’Italia sono pronte a regalare di nuovo grande tennis, spettacolo e divertimento ai tantissimi appassionati che, da ogni angolo del mondo, si danno appuntamento in Piemonte per vivere a novembre un piccolo-grande momento di storia del nostro sport”.