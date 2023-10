Mondadori media: torna il festival del sapere di Focus Live

Giunge quest’anno alla sesta edizione e conferma il suo format che, nel 2022, ha coinvolto oltre 15 mila visitatori in presenza e ottenuto oltre 250 mila interazioni sui social

Progressi dell’intelligenza artificiale in ambito scientifico e nella vita quotidiana, zoo robotici, viaggi nel tempo in realtà virtuale, e ancora escape room a tema scientifico, approfondimenti su medicina, sostenibilità e punti di vista inediti: ecco visioni, il tema che verrà esplorato e sperimentato al Focus live 2023. Un progetto realizzato da Mondadori Media, Mediamond e il museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, in programma dal 3 al 5 novembre.

Il Festival del sapere ideato e organizzato da Focus – il magazine del Gruppo Mondadori diretto da Raffaele Leone – giunge quest’anno alla sesta edizione e conferma il suo format che, nel 2022, ha coinvolto oltre 15 mila visitatori in presenza e ottenuto oltre 250 mila interazioni sui social.

“Arrivati alla sesta edizione posso dire che questo festival della conoscenza è sempre più focus e sempre più live”, dichiara il direttore Raffaele Leone. “Sempre più focus perché lo spirito è quello del magazine: accrescere la conoscenza stimolando curiosità e divertimento. Sempre più live perchè ci stiamo impegnando nella ricerca di format e di eventi che non siano solo un incontro dal vivo con scienziati o divulgatori ma in cui si sperimentino tutte le tecnologie disponibili (realtà aumentata, visori, assaggi di metaverso) per "immergersi" nel sapere. Se a questo aggiungiamo quelle contaminazioni che tanto ci piacciono tra musica, teatro e scienza, ecco che il cerchio si chiude”.

Come partecipare a Focus Live 2023

Focus live, aperto al pubblico e completamente gratuito, da sei anni si pone come obiettivo quello di illustrare con linguaggio divulgativo gli orizzonti della conoscenza umana: dalla fisica alla medicina, dalla biologia alla genetica, dalla difesa dell'ambiente alla tecnologia alla comunicazione digitale.

Le prenotazioni agli eventi si potranno effettuare a partire da martedì 17 ottobre, sul sito www.focuslive.it.

Tante le novità di questa edizione, a partire da nuovi format sul palco: dai Ted con esperienze VR ai quiz con il pubblico – per esempio Stefano Bartezzaghi coinvolgerà il pubblico in un cruciverbone a tema spazio – agli eventi speciali, fino alle esclusive performance teatrali o musicali.

L’area espositiva racchiuderà cinque grandi isole tematiche, Tecnologia, Sostenibilità, Scienza, Spazio, Salute curate da partner scientifici o editoriali che si alterneranno alle attività degli sponsor: i visitatori potranno seguire laboratori interattivi, così come interfacciarsi con robot e bot alimentati dall’Intelligenza artificiale, provare l’ebbrezza di simulatori per viaggi nel tempo e nello spazio, vivere l’esperienza di escape room a tema scientifico e giochi.

Le opere di Cracking Art animeranno gli spazi esterni del Museo, in occasione del trentennale del movimento artistico che da sempre lega le sue creazioni ai temi del rapporto tra natura e artificio, della sostenibilità e dell’ambiente. Oltre 200 metri quadrati verranno, infine, dedicati all’area Kids, con esperimenti, laboratori, incontri e giochi a cura di Focus Junior per avvicinare i più piccoli alle materie S.T.E.A.M.

Questa edizione di focus live è realizzata grazie al supporto e alla collaborazione con acquario civico di Milano, Aeronautica Militare, Biokip Labs, CNR, Enea, Fondazione Bruno Kessler, Giotto (fila), IIT, Il Piccolo Teatro, Infn, Joint Research Centre, Marina Militare, Museo Civico Di Storia Naturale di Milano, Orchestra Sinfonica Di Milano, Shake Srl, Planetario Civico di Milano, Politecnico di Milano, Scuola Superiore Sant'Anna, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Università Degli Studi Di Padova e Way Experience.

Focus Live è un evento mondadori media, realizzato in collaborazione con numerosi partner:

Ecco chi supporta Focus Live.