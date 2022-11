Conto alla rovescia per i tre giorni dedicati alla scienza del festival Focus Live, realizzato da Focus in collaborazione con il Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in programma dal 4 al 6 novembre 2022.

Con gli oltre settanta eventi inseriti in calendario, Orizzonti, tema della quinta edizione, intende far sperimentare e toccare con mano quanto e come il progresso tecnologico abbia già cambiato - e cambierà - la vita quotidiana di tutti noi nei prossimi anni. Uno sguardo attento, multiforme, dinamico, multimediale, interattivo, coinvolgente ed entusiasmante al futuro della scienza, della tecnologia, dell’esplorazione spaziale e della salvaguardia del Pianeta, aperto al pubblico e rivolto a piccoli e grandi.

"Rieccoci alla quinta edizione del nostro Festival del sapere, format vincente che sa rinnovarsi rimanendo se stesso”, dichiara Raffaele Leone, direttore di Focus. “I prossimi anni sono cruciali per il cammino dell'uomo e per il Pianeta:, tocca a noi correggere il tiro in tema ambientale, tocca a noi cambiare abitudini, innovare e inventare tecnologie che riducano l'impatto negativo sulla natura. Ne va della salute del Pianeta e dunque della nostra. Ecco perché il titolo Orizzonti: guardare avanti per capire come la ricerca scientifica può aiutarci a raggiungere l'obiettivo di un progresso più sostenibile".

Il festival del sapere di Focus è un’iniziativa che nasce dalla formula di successo che da sempre contraddistingue il brand, spiega l'editore in una nota. Da 30 anni Focus è nelle case degli italiani soddisfacendo la curiosità e la voglia di conoscenza del pubblico attraverso uno stile inconfondibile, chiaro e diretto, che, unito al contributo di voci di scienziati ed esperti, ha permesso al magazine di diventare un punto di riferimento per una community di 5 milioni di follower sui social e 3 milioni di utenti sul web (fonte Audiweb agosto 2022).

Come partecipare a Focus Live 2022

Su live.focus.it è possibile scoprire il palinsesto completo e prenotarsi per partecipare agli appuntamenti. Gli eventi sono stati divisi in due turni: mattino (10-14) e pomeriggio (14-20). Chi desidera rimanere tutto il giorno può prenotare i biglietti per entrambe le mezze giornate. Due gli spettacoli serali che avranno un biglietto, sempre gratuito, a parte. Sul sito e sui canali social di Focus sarà inoltre possibile seguire l’intero festival con tre giorni di dirette streaming e contenuti speciali.

