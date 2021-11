Industree al fianco di Sifà e BPER Banca nel Convegno Nazionale dedicato alla circular mobility

Industree Communication Hub ha affiancato Sifà, Società Italiana Flotte Aziendali, e BPER Banca nell’organizzazione del secondo Convegno Nazionale dedicato alla mobilità circolare. L’appuntamento dal titolo “Circular mobility - Il ciclo della mobilità sostenibile tra Pubblico e Privato”, che si è svolto nei giorni scorsi presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, è stata l’occasione per riaprire il confronto sul nuovo modello di mobilità circolare, lanciato per la prima volta nel 2019 all’interno del primo Convegno dedicato alla Circular mobility. Contestualmente, sono state presentate in anteprima da Nomisma tre ricerche, nell'ambito dell'Osservatorio sulla E-Mobility 2021, indagando per la prima volta il fenomeno all’interno della Pubblica Amministrazione a cui è seguito l’aggiornamento delle survey sulla popolazione e le Imprese, precedentemente analizzate nel 2018 e nel 2019.

Circular Mobility, marchio registrato a livello nazionale e comunitario, è un progetto strategico e paradigma innovativo promosso da Sifà ispirato ai principi dell’economia circolare, che rappresenta un aggregatore di iniziative a disposizione di tutti gli Stakeholder, un catalizzatore di relazioni di valore e il punto di contatto da cui generare un cambiamento nell’ambito della mobilità del domani. Una visione che parte dall’uso delle materie prime fino al loro smaltimento e riutilizzo, passando per la produzione, la distribuzione, l’utilizzo e la gestione.

Leggi anche: INDUSTREE COMMUNICATION HUB PRESENTA LA NUOVA DIVISIONE INDUSTREE ETHIC DEDICATA ALLA SOSTENIBILITÀ

La tavola rotonda ha coinvolto ospiti di rilievo del mondo imprenditoriale, istituzionale e pubblico, e della ricerca. I relatori, fra cui Paolo Ghinolfi, Amministratore Delegato di Sifà, Luca Gotti, Responsabile Direzione Regionale Bergamo di BPER Banca, Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia, Gianantonio Arnoldi, Vice Presidente FNM e Amministratore Delegato Concessioni Autostradali Lombarde, e Alessandro Vitale, Divulgatore Scientifico Fondazione Umberto Veronesi, durante il dibattito hanno affrontato l’attuale contesto della mobilità in Italia e delineato alcuni aspetti portanti per uno sviluppo più virtuoso e sostenibile su cui dovrà fondarsi la mobilità del futuro.

Industree Communication Hub ha supportato SIFÀ e BPER Banca nella progettazione e nel coordinamento e gestione dell’evento in ogni sua fase, compreso il live streaming.

Il team di PR di Industree ha messo a punto una strategia di PR e media relation, confluite nel coinvolgimento di numerose testate giornalistiche di economia, finanza e motori.