IAB Italia dà il via al roadshow #DOD: Denominazione di Origine Digitale

Il primo dei sette appuntamenti del nuovo progetto per condividere le opportunità offerte dal digitale alle PMI sarà al Kilometro Rosso di Bergamo è in programma mercoledì 27 aprile

IAB Italia, l’associazione di riferimento del marketing e della comunicazione digitale in Italia, presenta Denominazione di Origine Digitale #DOD, un progetto sistemico che nasce per incontrare le imprese sul territorio, creare sinergie e condividere le opportunità dell’innovazione digitale come acceleratore di crescita.

Il roadshow DOD prevede sette appuntamenti in altrettante città italiane. Il primo in programma è previsto per mercoledì 27 aprile a Bergamo presso il parco tecnologico Kilometro Rosso ed è stato realizzato in collaborazione con b-ilty, la piattaforma bancaria digitale di illimity dedicata alle Piccole e Medie imprese.

“Il nuovo format DOD che avviamo da questo mese di aprile nasce dalla consapevolezza che alle aziende e PMI italiane occorre oggi disporre di conoscenze e strumenti utili a sostenerne la crescita in chiave digitale”, commenta Sergio Amati, General Manager di IAB Italia.

L’appuntamento di Bergamo sarà dunque la prima occasione per mettere a confronto la più grande Associazione dedicata alla comunicazione digitale, IAB Italia, con le eccellenze imprenditoriali presenti sul territorio per parlare di soluzioni e strumenti utili allo sviluppo del business.

Ad attendere gli ospiti al Kilometro Rosso di Bergamo un ricco parterre di speaker. Tra questi Corrado Passera, Founder & Ceo di illimity Bank che, in una conversazione con Salvatore Majorana, Direttore di Kilometro Rosso, darà la propria visione su come le piccole imprese debbano e possano affrontare con successo la trasformazione digitale.

Dopo la prima tappa del 27 aprile a Bergamo presso il Kilometro Rosso, seguiranno appuntamenti a Como, il 14 giugno presso il parco tecnologico ComoNext, Catania, il 4 luglio presso Isola Catania, e Gravina di Puglia (Bari), il 22 settembre presso Macnil. Sono poi già in definizione le tappe di Napoli, Pescara e Torino.

La partecipazione alle tappe del roadshow DOD - Denominazione di Origine Digitale è aperta a tutte le aziende e PMI dei singoli territori raggiunti, a titolo sempre gratuito, previa iscrizione.