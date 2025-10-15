Intersections, a Engage Hub arriva lo 'Spazio Libri': da Sinner al Design Thinking, quattro storie per l'innovazione

Un ciclo di interviste con esperti di innovazione, marketing e comunicazione, che condivideranno la genesi dei loro ultimi titoli, offrendo al pubblico approfondimenti su AI, trasformazione aziendale e crescita personale

All'interno del suo Engage Hub a Intersections, Engage introduce un nuovo e stimolante format: "Spazio Libri”, un palcoscenico privilegiato ai libri e alle storie che stanno plasmando il futuro del business e della società.

"Spazio Libri" si articola in una serie di interviste dinamiche e approfondite con autori e curatori. Un'occasione per il pubblico di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, toccando temi che spaziano dall'intelligenza artificiale al marketing, fino alla crescita personale e al design strategico.

I quattro titoli di "Spazio Libri"

Quattro i libri selezionati per questa edizione:

5/11 alle ore 14:30 - Spazio Libri: "AI Rigenerativa" di Gionata Tedeschi (prefazione di Gianmario Verona).

L’intelligenza artificiale è spesso raccontata come minaccia o come miracolo. Ma tra catastrofismo e utopia c’è uno spazio diverso: quello dell’AI rigenerativa. Un’intelligenza che non sostituisce, ma accompagna. Non cancella, ma valorizza. Non accelera soltanto, ma restituisce tempo, senso e possibilità. Ne parliamo con Gionata Tedeschi, esperto di innovazione di impresa e dei modelli di business, fondatore ex Direttore Generale Innovazione e Tecnologia al Gruppo24ORE, e Gianmario Verona, economista, ex rettore dell'Università Bocconi e presidente della Fondazione Human Technopole. [Iscrizione in loco]

6/11 alle ore 10:30 - Spazio Libri: "Effetto Sinner" di Cesare Amatulli e Matteo De Angelis.

Un talento italiano che va oltre il tennis: Sinner è l’icona gentile di un futuro in cui umiltà e determinazione si intrecciano senza mai urlare. "Effetto Sinner" è un’analisi culturale, sociale ed economica sull'impatto dell’attuale numero 1 del tennis mondiale, testimonial di tante marche, sui consumi responsabili e sulla percezione dell’Italia, per gli italiani e all’estero. Ne parliamo con Cesare Amatulli, Professore Ordinario di Marketing presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. [Iscrizione in loco]

6/11 alle ore 15:30 - Spazio Libri: presentazione libro "Prendi la borsa e vai" di Davide Arduini.

Il segreto del successo sta nel partire, senza paura, verso nuove opportunità. È questo il messaggio profondo di “Prendi la borsa e vai. Il mio viaggio nel mondo della comunicazione”. Più di un manuale per professionisti del settore, una guida motivazionale per chiunque voglia lasciare il segno nella propria carriera e nella propria vita, accettando le sfide con coraggio e apertura mentale. Ne parliamo con Davide Arduini, AD di Next Different e Presidente di UNA – Aziende della Comunicazione Unite. [Iscrizione in loco]

6/11 alle ore 15:45 - Spazio Libri: presentazione libro "Change by Design" a cura di Pietro Catania.

Introdotto più di dieci anni fa, il metodo del Design Thinking è oggi parte integrante della cassetta degli attrezzi di imprese e organizzazioni innovative in tutto il pianeta. Un successo dovuto soprattutto al lavoro di Ideo, azienda faro nel campo della strategia e del design fondata da Tim Brown. “Change by Design” ci illumina su come il pensiero progettuale non sia applicabile solo alle cosiddette industrie creative: le tecniche e le pratiche del design appartengono a ogni livello di business e di innovazione sociale, e possono davvero guidare l’innovazione. Ne parliamo con Pietro Catania, Presidente e Co-Founder della casa editrice Ayros, che ha curato l’edizione Italiana del libro e ne ha scritto l’introduzione. [Iscrizione in loco]

Non perderti l'occasione di arricchire la tua visita a Intersections! Ti aspettiamo all'Engage Hub per incontrare gli autori, scoprire le loro visioni e fare il pieno di ispirazione con il format "Spazio Libri".