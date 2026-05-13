Brainpull organizza a Conversano l'evento TikTok Talks

In programma il 25 giugno, la giornata è dedicata alle aziende che vogliono conoscere e approfondire il linguaggio e le opportunità degli short video

Il 25 giugno 2026, dalle 9:00 alle 15:30, la Pinacoteca di Conversano ospiterà TikTok Talks, il primo evento di Brainpull focalizzato su TikTok. Una giornata interamente dedicata a CEO, imprenditori, business e marketing manager che vogliono capire come portare la propria azienda dentro la piattaforma che ha riscritto le regole del marketing digitale.

L'evento in partnership ufficiale con Forbes Italia nasce con l’obiettivo di cambiare il modo in cui le aziende italiane si approcciano alla creazione di contenuti video. Non più un semplice canale da "presidiare" con logiche da pubblicità tradizionale, ma uno spazio dove la creatività diventa asset di business e dove il linguaggio è la prima leva di ingaggio.

Tra gli speaker e gli ospiti già confermati: Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia; per TikTok, Chiara Cieri (TikTok Marketing Manager Southern Europe) e Luisa Centro (TikTok Agency Partnerships Manager); Vincenzo Piscopo, AD di The Jackal; Giuliano M. Guarini, Brand Designer e Co-Founder di Caffè Design; Costanza Bolla, Digital Communication Specialist di Signorvino; e Marco Ballarini, definito da Corriere della Sera il «Sindaco di TikTok».

"La creator economy non è più solo un fenomeno di costume, ma una delle colonne portanti della nuova macroeconomia globale. Oggi i creatori di contenuti sono a tutti gli effetti imprenditori digitali capaci di ridefinire le regole del marketing, dell'intrattenimento e del commercio elettronico - ha detto Michele Belingheri, direttore commerciale di Forbes Italia. - Noi di Forbes Italia guardiamo a questo ecosistema con estrema attenzione: dietro a un video o a un podcast di successo ci sono filiere produttive, innovazione tecnologica, competenze di business e una capacità unica di generare valore e occupazione. Riconoscere e valorizzare questa industry significa comprendere dove si sta muovendo il futuro del mercato e degli investimenti in Italia."

Il concept dell'evento

Il nome racconta da solo la natura del format. TikTok Talks non è un convegno frontale, ma un momento di confronto nel senso più ampio del termine, con interventi, case study, tavole rotonde, scambio diretto di approcci tra chi su TikTok lavora ogni giorno.

Il punto, oggi, non è più decidere se essere su TikTok ma capire come starci. La piattaforma ha trasformato la pubblicità in intrattenimento, l'utente in autore, il brand in voce. Le aziende che ottengono risultati sono quelle che hanno smesso di tradurre il proprio tono di voce istituzionale in formato verticale e hanno iniziato a parlare davvero il linguaggio della community di TikTok: autenticità, edutainment, riferimenti culturali.

TikTok Talks, spiega Brainpull nel comunicato, è pensato per accompagnare le aziende verso questo cambiamento, lavorando su tre piani che spesso restano scollegati: la comprensione del codice creativo della piattaforma, la costruzione di una strategia editoriale che generi risultati misurabili, e l'integrazione di nuovi strumenti — dall'AI nella produzione di contenuti alle opportunità di formazione finanziata — che permettono di sviluppare progetti senza appesantire i budget marketing.

I temi della giornata

Il programma esplorerà come settori diversi — food & beverage, retail, servizi, B2B — stanno costruendo la propria presenza su TikTok, con focus sull'edutainment come strategia di posizionamento, sul rapporto tra creatività e risultato di business e si chiuderà con una tavola rotonda e una dimostrazione live di creazione di un contenuto TikTok, per mostrare in tempo reale come si passa dall'idea al video.

La partecipazione è gratuita e riservata a un numero limitato di posti, subordinata a prenotazione tramite il modulo dedicato sul sito TikTok Talks dove è presente programma definitivo.