AQuest lancia “Shaping the Future”, un ciclo di quattro eventi sull’innovazione digitale

AQuest apre le porte della propria sede per ospitare “Shaping the Future”, un ciclo di quattro eventi dedicati a chi, all’interno delle aziende, si occupa di marketing e comunicazione e vuole avere uno sguardo privilegiato sull’innovazione. Non semplici appuntamenti indipendenti, ma tappe che si completano a vicenda, dando vita a un percorso strutturato capace di offrire una panoramica ampia e concreta sulle trasformazioni del digitale.

Il mondo della comunicazione si sta trasformando con una rapidità senza precedenti. In questo scenario, chi guida le strategie di brand oggi, ha bisogno non solo di aggiornarsi, ma di acquisire una nuova visione capace di connettere trend, strumenti e nuove tecnologie in un disegno coerente. È proprio da questa esigenza che nasce “Shaping the Future”, un ciclo di incontri che vuole stimolare riflessioni concrete e aprire finestre sulle opportunità dell’innovazione.

Gli incontri, in programma a partire da ottobre 2025, affronteranno i temi più rilevanti per il futuro della comunicazione: dalla content strategy alla produzione di contenuti potenziata dall’AI, dall’innovazione tecnologica alle nuove forme di digital brand experience. Ogni appuntamento sarà guidato da esperti e professionisti che condivideranno insight, casi reali e metodologie, creando un ponte tra visione strategica e applicazione pratica.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

17 ottobre | Redefining Content Strategy

14 novembre | Creating Stories for the AI-Driven Multichannel Era

5 dicembre | Exploring beyond the possible

23 gennaio | Crafting Immersive Digital Experiences

Ogni evento si terrà il venerdì mattina presso la sede di AQuest, l’agenzia del gruppo WPP parte del network Ogilvy. In questa occasione, i partecipanti avranno la possibilità di prenotare un workshop gratuito di brainstorming personalizzato su progetti specifici, trasformando la teoria in confronto operativo.

La partecipazione agli eventi è gratuita, con posti limitati e previa registrazione. Per informazioni e iscrizioni, cliccare qui.