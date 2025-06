New Ways of Marketing: t2ò Italia punta sul gioco di squadra tra creatività, media e tecnologia

L’evento ha mostrato come l’agenzia affronta le sfide del marketing moderno con un modello fondato su strategia integrata, collaborazione e risultati, come spiegano ai nostri microfoni Cristina Ughes e Alessandro Scartezzini

Il valore della collaborazione come leva competitiva: è questo il cuore di New Ways of Marketing, l’evento firmato t2ò Italia che si è tenuto il 17 giugno a Milano, riunendo clienti, partner e professionisti del settore.

“La nostra forza è nella collaborazione. Con i clienti, con i partner e all’interno dei nostri stessi team”, ha spiegato Cristina Ughes, Managing Director dell’agenzia, a Engage. “Essere una squadra, oggi, è un vantaggio competitivo reale”, ha aggiunto.

A ribadirlo anche l’intervento dell’ospite speciale Maurizia Cacciatori, ex campionessa della Nazionale italiana di pallavolo e oggi speaker motivazionale, che ha condiviso la propria esperienza sul campo - e fuori - parlando di leadership condivisa, fiducia e lavoro collettivo.

Nel corso dell’evento, t2ò Italia - parte del gruppo internazionale t2ò One - ha presentato alcuni casi concreti di sinergia tra media, creatività e tecnologia. In particolare:

con Bluvacanze , è stata presentata una piattaforma di contenuti costruita a quattro mani;

, è stata presentata una piattaforma di contenuti costruita a quattro mani; con Illumia , una strategia media condivisa con l’agenzia Blossom;

, una strategia media condivisa con l’agenzia Blossom; con BricoIo, l’AI in-store dell’assistente virtuale Tooli.

Alessandro Scartezzini, Chief Innovation Officer di t2ò Italia, ha inoltre illustrato come strumenti come Xeerpa, Connectif e una soluzione proprietaria per WhatsApp permettano oggi di personalizzare la relazione con il cliente e aumentare il valore di ogni contatto.

“Dobbiamo abituarci ad avere meno traffico e valorizzarlo meglio,” ha sottolineato ai nostri microfoni Scartezzini. “In un mondo in cui le ricerche AI spesso non generano clic, diventa fondamentale raccogliere, profilare e attivare i dati per aumentare il valore nel tempo di ogni singolo utente”.

Con New Ways of Marketing, t2ò Italia conferma la propria identità di agenzia integrata e partner strategico per i brand che vogliono affrontare il futuro con visione, tecnologia e metodo condiviso.

Guarda il video servizio completo in alto.