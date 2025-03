Sponsorizzazioni: gli investimenti nel 2025 a 117,1 miliari di dollari nel mondo (+10%)

Nel 2025, il mercato globale delle sponsorizzazioni raggiungerà un valore complessivo di 117,1 miliardi di dollari, con una crescita del 10%: è quanto emerge dall’indagine predittiva "The future of sponsorship in the next year", realizzata da ChainOn, il marketplace internazionale delle sponsorizzazioni, e StageUp, società di ricerca e consulenza specializzata anche in media analysis e valutazioni di sponsorizzazioni.

Il mercato globale della pubblicità, invece, nel 2024 è arrivato a 1,040 miliardi di dollari, spinto da eventi internazionali come le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di Calcio e, per il 2025, si prevede il raggiungimento dei 1,120 miliardi, con una crescita nominale del 7,7%, secondo lo studio.

L'incremento degli investimenti in sponsorship è attribuibile a diversi fattori, tra cui l’efficacia dei messaggi trasmessi, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per la promozione dei brand, le sponsorizzazioni con impatto positivo a supporto di cause ambientali, culturali e sportive e l’aumento degli eventi globali che favoriscono maggiori investimenti in sponsorizzazioni a livello internazionale.

Secondo le stime, è previsto un ulteriore aumento degli investimenti sponsorizzativi nei prossimi anni, fino a raggiungere i 189,5 miliardi di dollari nel 2030 con un CAGR (tasso di crescita annuale composto) tra il 2023 ed il 2030 del +8,73%.

In Italia investimenti per 1,461 milioni di euro nel 2025

Gli investimenti in sponsorizzazioni sportive nel 2025 rappresenteranno la componente più significativa a livello globale, coprendo il 67,4% del totale (78,9 miliardi di dollari). Tuttavia, per il 2030 si prevede una forte crescita delle sponsorizzazioni nella cultura, nell’intrattenimento e nel sociale che raggiungeranno il 46,4% (87,9 miliardi), riducendo il divario attuale.

Dal punto di vista geografico, il mercato europeo detiene il 30,5% del totale (35,7 miliardi) e l’Italia vedrà nel 2025 investimenti per 1,461 milioni di euro, che costituiscono il 4,4% del mercato europeo e l’1,3% del mercato globale. Sino al 2030 si prevede però un forte incremento nei mercati del Far East, trainati da un’economia in espansione e nuove opportunità commerciali.

Il commento

“L’Indagine Predittiva “The future of sponsorship in the next year”, giunta alla sua 24° edizione, con un forte impegno del team di ricerca, ha allargato la sua prospettiva da italiana e globale grazie ad un approccio che miscela innovazione e metodologie di ricerca consolidate negli anni - evidenzia Giovanni Palazzi, CEO e Founder di ChainOn. – Abbiamo scelto di percorrere questa strada per la richiesta dei nostri clienti e per la volontà sia di ChainOn che di StageUp di accelerare sull’internazionalizzazione posizionandosi come aziende internazionali nel mercato delle sponsorizzazioni”.