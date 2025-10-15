  • Programmatic
  • Engage conference
  • Engage Advanced TV
  • Engage Play
19/01/2026
di Rosa Guerrieri

Sicurezza delle abitazioni: dall’Osservatorio PagineGialle emergono spunti di riflessione per i brand

Nel sondaggio, dati e trend per le varie categorie merceologiche e differenze da regione a regione nel tipo di servizi richiesti

Foto di liam matthews su Unsplash

Foto di liam matthews su Unsplash

Pgcasa.it annuncia la seconda puntata dell’Osservatorio PagineGialle, l'analisi periodica sulle tendenze che stanno plasmando il settore casa, che offre spunti di riflessione interessanti per i brand che operano nel settore.

Questa volta, l’osservatorio - basato sui dati raccolti nei primi tre trimestri del 2025 e messi a confronto con lo scorso anno - è dedicato alla sicurezza delle abitazioni, con dati e trend per le varie categorie merceologiche e anche differenze da regione a regione nel tipo di servizi richiesti, dal boom dei servizi di videosorveglianza alle porte blindate e così via.

La stagionalità della domanda: l'effetto "corsa ai ripari"

Secondo il report, il primo trimestre dell’anno (gennaio-marzo) si conferma il periodo più caldo per le richieste di preventivi. La dinamica è consolidata: il rientro dalle vacanze natalizie innesca una percezione di vulnerabilità che spinge le famiglie a investire in protezione. Un trend che si ripropone, seppur con volumi diversi, anche dopo Pasqua e al termine delle ferie estive.
L'analisi evidenzia come l'utente medio agisca ancora con una logica prevalentemente reattiva: l'investimento in sicurezza viene spesso finalizzato dopo aver vissuto o percepito un rischio concreto di intrusione. 

Leggi anche: UMBERTO POSCHI (ITALIAONLINE): «LE PMI POSSONO GUIDARE LA RIVOLUZIONE DELL’AI, SE RESE PROTAGONISTE» 

Le differenze regionali: videosorveglianza in testa

L’Osservatorio fotografa un’Italia a due velocità, con preferenze d'acquisto che variano sensibilmente lungo la penisola:

  • Emilia-Romagna: regina della tecnologia, con un incremento record del +175% per gli impianti di videosorveglianza. 
  • Liguria e Veneto: focus sulla sicurezza strutturale. Se in Liguria raddoppiano (+100%) le installazioni di impianti di allarme, con un focus sulla protezione perimetrale, in Veneto si punta sulla sicurezza passiva con un +100% per le porte blindate. 
  • Lazio: si distingue per il ricorso a professionisti del settore, con un +63% nelle richieste di vigilanza privata. 
  • Sud e Isole: In Sicilia (+71%) e Campania (+38%) la videosorveglianza si conferma il driver principale, intesa come strumento fondamentale di controllo e deterrenza. 

Verso una prevenzione consapevole

Non crescono solo le transazioni, ma anche il traffico editoriale. Gli utenti utilizzano PGcasa.it per informarsi: dalle tecniche di effrazione ai rischi legati alla sicurezza dei dispositivi smart. In questo contesto, un ruolo cruciale è giocato dal Bonus Sicurezza 2025: la disponibilità di incentivi fiscali sta lentamente spostando il comportamento dei consumatori da una reazione "post-evento" a una pianificazione preventiva e strutturata.

“I dati che osserviamo ogni anno su PGcasa.it mostrano con chiarezza come le festività rappresentino un punto di svolta nella percezione della sicurezza domestica - commenta Roberto Pierri, Chief Directories, Online Channel & Telesales Officer Italiaonline -. Dopo Natale cresce non solo la richiesta di preventivi, ma anche il bisogno di informarsi e confrontare soluzioni diverse. È un segnale di maggiore consapevolezza: sempre più utenti non cercano un singolo prodotto, ma un sistema di protezione costruito sulle reali esigenze della propria casa, e la nostra piattaforma si conferma un indispensabile strumento di supporto dei bisogni degli utenti.”

scopri altri contenuti su

ARTICOLI CORRELATI