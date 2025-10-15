Sicurezza delle abitazioni: dall’Osservatorio PagineGialle emergono spunti di riflessione per i brand

Nel sondaggio, dati e trend per le varie categorie merceologiche e differenze da regione a regione nel tipo di servizi richiesti

Pgcasa.it annuncia la seconda puntata dell’Osservatorio PagineGialle, l'analisi periodica sulle tendenze che stanno plasmando il settore casa, che offre spunti di riflessione interessanti per i brand che operano nel settore.

Questa volta, l’osservatorio - basato sui dati raccolti nei primi tre trimestri del 2025 e messi a confronto con lo scorso anno - è dedicato alla sicurezza delle abitazioni, con dati e trend per le varie categorie merceologiche e anche differenze da regione a regione nel tipo di servizi richiesti, dal boom dei servizi di videosorveglianza alle porte blindate e così via.

La stagionalità della domanda: l'effetto "corsa ai ripari"

Secondo il report, il primo trimestre dell’anno (gennaio-marzo) si conferma il periodo più caldo per le richieste di preventivi. La dinamica è consolidata: il rientro dalle vacanze natalizie innesca una percezione di vulnerabilità che spinge le famiglie a investire in protezione. Un trend che si ripropone, seppur con volumi diversi, anche dopo Pasqua e al termine delle ferie estive.

L'analisi evidenzia come l'utente medio agisca ancora con una logica prevalentemente reattiva: l'investimento in sicurezza viene spesso finalizzato dopo aver vissuto o percepito un rischio concreto di intrusione.

Le differenze regionali: videosorveglianza in testa

L’Osservatorio fotografa un’Italia a due velocità, con preferenze d'acquisto che variano sensibilmente lungo la penisola:

Emilia-Romagna: regina della tecnologia, con un incremento record del +175% per gli impianti di videosorveglianza.

Liguria e Veneto: focus sulla sicurezza strutturale. Se in Liguria raddoppiano (+100%) le installazioni di impianti di allarme, con un focus sulla protezione perimetrale, in Veneto si punta sulla sicurezza passiva con un +100% per le porte blindate.

Lazio: si distingue per il ricorso a professionisti del settore, con un +63% nelle richieste di vigilanza privata.

Sud e Isole: In Sicilia (+71%) e Campania (+38%) la videosorveglianza si conferma il driver principale, intesa come strumento fondamentale di controllo e deterrenza.

Verso una prevenzione consapevole

Non crescono solo le transazioni, ma anche il traffico editoriale. Gli utenti utilizzano PGcasa.it per informarsi: dalle tecniche di effrazione ai rischi legati alla sicurezza dei dispositivi smart. In questo contesto, un ruolo cruciale è giocato dal Bonus Sicurezza 2025: la disponibilità di incentivi fiscali sta lentamente spostando il comportamento dei consumatori da una reazione "post-evento" a una pianificazione preventiva e strutturata.

“I dati che osserviamo ogni anno su PGcasa.it mostrano con chiarezza come le festività rappresentino un punto di svolta nella percezione della sicurezza domestica - commenta Roberto Pierri, Chief Directories, Online Channel & Telesales Officer Italiaonline -. Dopo Natale cresce non solo la richiesta di preventivi, ma anche il bisogno di informarsi e confrontare soluzioni diverse. È un segnale di maggiore consapevolezza: sempre più utenti non cercano un singolo prodotto, ma un sistema di protezione costruito sulle reali esigenze della propria casa, e la nostra piattaforma si conferma un indispensabile strumento di supporto dei bisogni degli utenti.”