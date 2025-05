Red Bull, Lidl e TIM in cima al ranking dei brand con la quota maggiore di attenzione digitale in Italia

A rivelarlo è il Digital Attention Index (DAI) Footprint 2024 presentato ufficialmente da Epsilon Technologies e costruito a partire ha dal monitoraggio della performance digitale di 330 brand attivi in Italia

Epsilon Technologies, società di consulenza strategica in marketing digitale con sede a Barcellona e recentemente operativa anche a Milano, presenta ufficialmente in Italia il Digital Attention Index (DAI) Footprint 2024, che si propone quale nuovo standard di riferimento per la misurazione dell’attenzione digitale dei brand.

Il DAI Footprint 2024 analizza il comportamento digitale di consumatori e brand, sintetizzando milioni di interazioni in un unico KPI che misura la capacità delle marche di catturare l'attenzione nel panorama digitale sempre più frammentato e competitivo. Lo studio ha monitorato la performance digitale di 330 brand attivi in Italia, analizzando 902 profili digitali distribuiti su sette ecosistemi chiave: social media, social listening, web traffic, app traffic, paid media, influencer marketing e search.

Red Bull (6,89%), Lidl (6,22%) e TIM (5,08%) si posizionano come i primi tre brand per quota di Digital Attention in Italia. Completano la Top 10: Calzedonia, Leroy Merlin Italia, UniCredit, Intesa Sanpaolo, MediaWorld, Unieuro ed Esselunga.

Daniel Devai, CEO di Epsilon Technologies, sottolinea: “Il DAI Footprint si consolida come la nuova metrica di riferimento per misurare la rilevanza digitale dei brand, offrendo una visione integrata, oggettiva e azionabile in un contesto sempre più complesso e competitivo”.

Per celebrare il lancio del DAI in Italia, Epsilon Technologies ha organizzato un webinar esclusivo in cui sono stati presentati il ranking delle aziende italiane più rilevanti nel panorama digitale dell’ultimo anno, i contenuti e le campagne che hanno generato il maggiore impatto nel nostro Paese, oltre a mostrare consigli pratici per ottimizzare la strategia di marketing digitale.

il DAI Panel Top Brands Italy 2024 può essere scaricato al seguente link: https://page.epsilontec.com/descarga-panelitalia

24 Tendenze Digitali e Insight per il 2025

Durante la presentazione sono state evidenziate anche le 24 principali tendenze digitali che influenzeranno il digital marketing nel 2025, tra cui: