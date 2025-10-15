Kantar presenta i Marketing Trends 2026: ecco le 10 tendenze che guideranno il settore

Kantar ha pubblicato il report annuale “Marketing Trends” individuando le 10 tendenze che nel 2026 influenzeranno in modo decisivo strategie, creatività e modelli operativi degli attori di questo settore.

«Il 2025 ha mostrato alla nostra industry le basi delle nuove tecnologie, dimostrando che strumenti come l’Intelligenza Artificiale Generativa possano supportare i marketer a comprendere meglio le persone e a prendere decisioni più smart per favorire la crescita e il valore dei brand», spiega Cristina Colombo, Director - Impact and Offer di Kantar.

Secondo Colombo, stiamo entrando in un’era in cui agenti AI, raccomandazioni algoritmiche e ricerche basate su GenAI stanno ridefinendo il modo in cui le persone interagiscono con prodotti, media e contenuti. «Quando l’AI diventerà il linguaggio parlato da tutti, sarà fondamentale garantire che i brand continuino a creare connessioni umane autentiche e affidabili».

Una transizione che richiede fondamenti solidi: «Il successo deve essere costruito su una base di dati di alta qualità, gestiti in modo responsabile e sostenuto da innovazione e sperimentazione», sottolinea Colombo. I brand capaci di prosperare saranno quelli che «useranno la tecnologia per stimolare creatività, inclusività e crescita, senza perdere di vista ciò che li rende unici».

I dieci Marketing Trends del 2026 secondo Kantar