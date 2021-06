La piattaforma di automazione e-commerce Lengow e lo strumento di analisi dei dati di Amazon Datahawk hanno pubblicato uno studio su "Amazon e il mercato della moda online" (qui si può scaricare il report completo). La categoria "Abbigliamento" sui principali mercati Amazon europei (Italia, Germania, Regno Unito e Francia) è stata studiata nell'arco di un anno (da maggio 2020 a maggio 2021). Sotto la lente di ingrandimento, i 100 best seller del settore Moda, da cui ne sono stati evidenziati i primi 10.

Nella top 10, troviamo molti capi di abbigliamento basico. Qui le marche poco conosciute sono alla pari con i marchi più noti. Questo è dovuto in parte al tipo di ricerche fatte su Amazon (solo il 22% delle ricerche include un marchio) e il prezzo (i prodotti economici sono chiaramente più in alto nella top 10).

I marchi noti appaiono ripetutamente nella top 10 dei diversi Paesi: ad esempio Calvin Klein figura in Regno Unito, Italia e Francia, Puma e Tommy Hilfiger in Germania, Italia e Francia, e Levi’s in Italia e Francia. Ciò significa che queste aziende hanno una strategia Amazon uniforme in tutta Europa.

Fruit Of The Loom è l'unico marchio che si trova nelle top 10 di tutti i paesi. Produce prodotti di base che vengono acquistati principalmente per via del loro prezzo interessante. Il marchio degli Stati Uniti gestisce quasi tutta la strategia di distribuzione tramite Amazon. Solo negli Stati Uniti ha il proprio negozio online.

La maggior parte delle marche nella top 10 si affida a un Amazon Brand Store. Marchi particolarmente noti come Levi’s, Puma, Lacoste, Crocs, Calvin Klein, ecc. creano un brand store su Amazon per comunicare un'immagine di marca coerente. Tale negozio permette anche di aumentare il traffico e di distinguersi dalla concorrenza.

I prodotti più acquistati sono quelli basici

La top 10 dei prodotti più acquistati, è dominata da prodotti di base come capi di biancheria intima, calzini e t-shirt, articoli per i quali non è necessario utilizzare il camerino.

La classifica comprende anche prodotti di base in grandi quantità, ad es. confezioni da 6, 10 o anche 18. I clienti di Amazon amano acquistare all'ingrosso: in questo modo, i loro acquisti risultano efficaci e convenienti allo stesso tempo.

La metà dei marchi su Amazon.de e Amazon.co.uk sono nazionali. Per quanto riguarda Amazon.fr e Amazon.it, invece, non è così. I marchi nazionali sembrano mettere più impegno in una strategia soprattutto nei paesi in cui Amazon è estremamente forte.

Un mercato della moda online frammentato in Europa

Retailer e marchi che vendono su Amazon nella categoria "Abbigliamento" hanno venduto i loro prodotti anche sui seguenti marketplaces in Europa: Cdiscount (42,9%), Spartoo (38,1%), eBay (37,4%), La Redoute (25,9%), Zalando (13,7%) e Privalia (9,3%).

In Italia, i retailer presenti su Amazon, vendono anche i loro prodotti su Ebay (59%), Spartoo (31,8%), Privalia (22,7%), Eprice (13,6%) e Zalando (9,1%).

La Francia è un esempio della frammentazione del mercato della moda online in Europa. In un sondaggio realizzato presso i rivenditori rappresentativi del settore della moda, Amazon occupa "solo" il terzo posto in termini di vendite medie al mese, dietro VeePee e La Redoute.