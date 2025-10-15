VIP Val Venosta: raccolto di alta qualità per la mela Ambrosia che potenzia la strategia media

Ambrosia, marchio di mele di VIP Val Venosta, inaugura la stagione 2025 con un raccolto di qualità superiore e un articolato piano di comunicazione. L’obiettivo è consolidare il posizionamento di Ambrosia come la mela più dolce e generare valore per il trade, il tutto attraverso un mix di attività digitali, territoriali e in-store con

particolare focus sulla Toscana.

Raccolto 2025: qualità superiore e dinamiche commerciali positive

Il raccolto complessivo in Piemonte e Alto Adige è stabile nei volumi rispetto all’anno precedente, ma con una qualità molto superiore. In Val Venosta l’annata è stata particolarmente favorevole, con un raccolto da record sia per la produzione integrata che per il biologico, fa sapere il consorzio. Il mercato italiano ha avuto un avvio solido che ha permesso di raggiungere i volumi previsti, mentre all’estero si registrano ottime performance, soprattutto in Germania e Spagna, con ulteriori crescite attese nei mercati scandinavi e dell’Est.

La strategia digital e social

La strategia digital vede il profilo Instagram @melambrosia come fulcro narrativo. Tra le principali novità, l’introduzione del broadcast channel con messaggi vocali settimanali dedicati alla community, per un contatto diretto e personale che rafforza la relazione tra marca e consumatore. A questo si aggiunge la presenza su podcast, tra cui quelli di Luca Gervasi, Paola Maugeri e Rick DuFer, che amplifica la credibilità del brand inserendolo in conversazioni autentiche e rilevanti.

Campagna OOH e video

La Toscana è il cuore della pianificazione media 2025. Nelle settimane 48 e 49, Ambrosia sarà protagonista di una campagna DOOH a Firenze, pensata per massimizzare la visibilità nei principali punti di transito urbano con una stima di oltre 1,2 milioni di impression. In parallelo, la campagna video dedicata alla dolcezza evocativa di questa varietà sarà distribuita su Netflix nel territorio toscano. Da novembre a marzo è prevista anche una campagna YouTube, mentre ulteriori pianificazioni digitali interesseranno anche Veneto e Lombardia, garantendo una copertura ampia e strategica.

Attività in store

Nel mese di novembre sono previste attività di degustazione presso i principali clienti GDO, volte a mettere il consumatore nelle condizioni di provare direttamente la dolcezza naturale di AmbrosiaTM.