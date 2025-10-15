Varta punta sulla multicanalità per valorizzare la campagna “Empower Your Lifestyle”

Assicurare a tutti l’energia necessaria a inseguire i propri sogni e a vivere una vita attiva: è questa la missione di Varta, marchio tedesco attivo nel campo dell’energia portatile. Per sottolinearlo, il gruppo ha recentemente avviato la campagna internazionale “Empower Your Lifestyle”: obiettivo, evidenziare come le pile Varta siano sempre al fianco dei consumatori, pronte ad alimentare ogni passione, dal gioco, allo sport, alla vita all’aria aperta.

Il messaggio è stato declinato da Varta Italia in maniera particolarmente originale grazie a un contest sviluppato in collaborazione con Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. La creatività, realizzata dagli studenti del Biennio Specialistico in Visual Design e Integrated Marketing Communication e da quelli del Triennio in Creative Technologies dell’Accademia, ha portato alla realizzazione di un video FOOH: protagonista un gruppo di astronauti, equipaggiati con pile alcaline Varta Longlife Power al posto delle bombole d’ossigeno, che atterra in Piazza Duomo a Milano. Accompagnato dal claim “Empower Your Universe”, il soggetto è oggi protagonista di un’articolata campagna multicanale: avviata in questi giorni, si protrarrà fino al 7 dicembre.

Tra le attività pianificate, alcune attivazioni in store: a essere coinvolte, 8 aree “Shop in Shop” all’interno di punti vendita Ires Sme situati in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia, dove saranno posizionati materiali POP. Durante i fine settimana è inoltre prevista la presenza di promoter che omaggeranno i clienti con gadget Varta. L’iniziativa proseguirà con supporti OOH (Out of Home) dislocati sia presso i più strategici punti vendita Ires Sme, sia presso gli store Tigotà situati a Milano. In affiancamento, è stata avviata una campagna YouTube Shorts in cui gli astronauti veicolano un “messaggio nel messaggio” che rafforza l’invito a dare potenza al proprio universo: “Make space for energy”.

La strategia di Varta Italia

“La quota di Varta Italia sta crescendo in numerose categorie di batterie, con un cagr del +4,1% in un mercato consumer poco dinamico: nel segmento delle batterie alcaline, dove i formati AA e AAA rappresentano il 96%, si sta affermando come vero traino”, dice il Managing Director, Agostino Spallina. “Il momento è ideale: investire in una strategia multicanale ci consente di restare sempre ‘top of mind’ per i consumatori, rafforzando la partnership con i canali Drugstore e Consumer Electronics. Puntiamo inoltre a implementare le motivazioni d’acquisto e a intercettare nuovi segmenti di pubblico, ampliando ulteriormente il nostro impatto sul mercato”.

L’operazione anticipa i principali obiettivi 2026 di Varta Italia: continuare a incrementare la share of shelf e la visibilità del brand nei canali moderni e specializzati, dal food all’elettronica, dal DiY alle farmacie (per le batterie speciali destinate agli apparecchi acustici). “Ci rivolgiamo a un pubblico sensibile a valori quali affidabilità, durevolezza, sicurezza e facilità d’uso, che mostra grande apertura verso marchi percepiti come affidabili”, precisa Agostino Spallina. “A questo scopo continueremo a investire in una maggiore visibilità nei punti vendita e in partnership mirate con i retailer attraverso programmi fedeltà e co-marketing, oltre a prevedere esposizioni preferenziali: un approccio integrato, che ci permetterà di rafforzare la presenza nei negozi, intercettare nuovi consumatori e consolidare il legame con quelli già fidelizzati”.