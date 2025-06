Un polpo ballerino protagonista del nuovo spot BMW

Farà il suo debutto nei modelli BMW della Neue Klasse Heart of Joy, la nuova unità di controllo centrale che promette di portare la dinamica di guida BMW a un livello superiore.

Rispetto ai sistemi precedenti, la nuova unità di controllo elabora le informazioni di guida circa dieci volte più velocemente e risponde in modo ancora più diretto al guidatore. L’Heart of Joy ha superato il suo primo test pubblico di performance al Salone Auto Shanghai, nell’ambito della BMW Vision Driving Experience.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT DEL 2025

A sostegno di questa novità, BMW ha realizzato un video, dal titolo "Meet Okto the Octopus”, che traduce la potenza del nuovo "super cervello" in poesia cinematografica. La star del video è un polpo, un animale affascinante che utilizza un sistema nervoso decentralizzato per consentire il controllo indipendente delle singole parti del corpo. Proprio come un’auto moderna ha unità di controllo separate per frenata, accelerazione e sterzo. Nel nuovo video BMW, questo scenario viene ribaltato: al polpo viene dato un sistema nervoso centrale, e si muove in modo sincronizzato, preciso e controllato per eseguire un valzer subacqueo, evitando gli ostacoli.

Il concept e la realizzazione dello spot sono stati curati dall’agenzia Jung von Matt Hamburg. Il video sarà trasmesso online e nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Di seguito lo spot.