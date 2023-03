Sanpellegrino e Armando Testa insieme per la nuova campagna di Gingerino

Gingerino, l’originario aperitivo del Triveneto, torna in comunicazione proprio nel suo territorio di origine con una campagna radio e affissione firmata dall'agenzia Armando Testa. “Liscio o con il vino, in Triveneto bevono Gingerino”, recita la campagna, a raccontare il forte legame tra il brand e il Triveneto da una parte, e il suo classico rituale di bevuta dall’altra.

Fino al 9 aprile, la campagna sarà in radio in tutte le principali emittenti di Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia e in affissione con il suo iconico tappo a Venezia, Vicenza e Padova. Oltre al periodo primaverile, la campagna animerà il Triveneto anche in estate, nei mesi di giugno e luglio.

Alla campagna ha lavorato il team creativo di Armando Testa composto da Roberto Gargano, Maria Meioli, Roberto Capodanno e Davide Carretta, con la direzione creativa esecutiva di Nicola Cellemme e Georgia Ferraro. Servizio clienti a cura di Stefano Salvatore e Martina Conterio.