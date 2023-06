Sabelli torna in tv e debutta sulla radio nazionale con Expansion Group

Prosegue anche quest'anno la collaborazione tra Sabelli, realtà di spicco del settore lattiero caseario italiano, ed Expansion Group.

Torna quindi nelle case degli italiani il "mondo bianco" di Sabelli, un mondo che racconta una nuova definizione di sapore, sintetizzata dal pay-off "Sa di bianco. Sa di buono".

L’Advertising Unit di Expansion Group ha ridisegnato lo spot, della durata di 15”: la principale novità è rappresentata dal racconto, che ha il sapore di un vero e proprio invito alla prova, della cremosità di burrate e stracciatelle.

La pianificazione, curata ancora una volta dalla Media Unit di Expansion Group, prevede la programmazione TV sulle principali emittenti generaliste e tematiche nazionali e il debutto sulle radio nazionali nei mesi estivi, da giugno a settembre. Il piano sviluppa in totale oltre 400 milioni di contatti sul target Responsabili Acquisto.

“Oltre a ribadire i nostri valori - Qualità, Tradizione e Passione per i sapori autentici – questo ritorno in comunicazione ha un forte focus sui nostri prodotti di punta, cioè burrate e stracciatelle.” afferma Angelo Davide Galeati, Amministratore Delegato di Sabelli. “Siamo particolarmente soddisfatti del successo di queste referenze: noi di Sabelli, infatti, siamo leader di mercato in burrata e stracciatella a peso fisso e intendiamo continuare a puntare con grande determinazione su questi due segmenti in forte crescita”.