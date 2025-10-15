  • Programmatic
03/12/2025
di Mario Mancuso

Rossotono lancia il nuovo spot natalizio con Maria Grazia Cucinotta, secondo capitolo della campagna firmata The Jackal

On air dal 30 novembre su TV, radio, digital e OOH: prosegue il racconto valoriale dell’insegna, focalizzato su prossimità e attenzione ai bisogni dei clienti

Rossotono, insegna di Apulia Distribuzione, ha avviato la programmazione del nuovo spot dedicato al Natale, on air dal 30 novembre al 31 dicembre su TV e radio, oltre che sui canali digital e OOH. Si tratta del secondo episodio della campagna ideata da The Jackal, che vede nuovamente protagonista Maria Grazia Cucinotta, già “madrina” del rebranding dell’insegna.

Anche in questa nuova declinazione, l’attrice interpreta una figura familiare e rassicurante, che accompagna i clienti nella scelta dei prodotti quotidiani. Il concept della campagna ruota attorno all’idea del supermercato come “amico di fiducia”, un luogo di prossimità capace di comprendere e interpretare i bisogni delle persone. La Cucinotta, in completo rosso, guida una giovane cliente nell’organizzazione di un aperitivo festivo, suggerendo ricette semplici e veloci realizzabili con i prodotti freschi dell’insegna.

Lo spot si chiude con il claim ormai consolidato: «Quando la spesa è fra amici, è Rossotono», interpretato dall’attrice e dai collaboratori dei punti vendita. La campagna radiofonica prosegue lo stesso filone narrativo, con consigli pratici per una spesa più consapevole e vicina alle esigenze delle famiglie.

La pianificazione è multicanale e comprende TV locali e regionali, radio, social media (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube), OOH con oltre 100 nuovi impianti in posizioni strategiche, comunicazione in-store, materiali dedicati, pay TV, stampa e cinema locali. La campagna coinvolge sei regioni: Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Lazio.

“Con questo spot insieme ai The Jackal e a Maria Grazia abbiamo voluto raccontare la grande attesa del Natale, delle sue Feste e della voglia di ritrovarsi e stare insieme alle persone a cui teniamo di più”, dichiara Vito Igino, Responsabile Marketing di Apulia Distribuzione. “Con Rossotono vogliamo essere vicini ai nostri clienti attraverso un servizio eccellente e prodotti accessibili e di alta qualità”.

La campagna prevede un terzo e ultimo episodio in uscita a marzo 2026, che completerà il percorso narrativo avviato dall’insegna.

Chi ha lavorato alla campagna:

Ecco professionisti e agenzie coinvolte nella realizzazione di questo secondo episodio:

Maria Grazia Cucinotta

con

Vincenzo Strippoli

Francesca Pia Anelli

Francesco Zenzola

Giuliano Giuliani

Luca Amoruso

Giorgia Scialpi

Mauro Cristiano Milano

Soggetto e Produzione The Jackal

Direzione Artistica: Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan

Scritto da: Alessandro Grespan, Andrea Iacobelli, Filippo Di Loreto, Vittoria Spaccapietra.

Head of The Jackal Management: Anna Manzo

Project Manager The Jackal: Cecilia Rotunno

Regia: Mauro Zingarelli

Aiuto regia: Luca Silvestre

Direttore della fotografia: Yuri Santurri

Produttore Esecutivo: Simone Russo

Organizzatrice Generale: Annachiara de Filippis

Direttrice di Produzione: Laura Basile

Coordinatrice di Produzione: Claudia Parrella

Segretario di Produzione: Roberto Missano

Montaggio: Nicola Verre

Assistente al Montaggio: Eleonora Garcia

Color Correction: Yuri Santurri, Alfredo Felco

Vfx: Mario Rotili

Sonorizzazione e Mix Audio: Sandro Rossi

Fotografo: Gianluca Saragò
Assistente fotografo: Diego Motto

Social Media Management: Alfredo Felco, Gianluca Castiello

Amministrazione: Arianna Avolio, Antonella Tommasini, Raffaele Sodano, Roberto Gallo, Danilo De Cicco

