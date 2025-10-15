Rossotono lancia il nuovo spot natalizio con Maria Grazia Cucinotta, secondo capitolo della campagna firmata The Jackal

On air dal 30 novembre su TV, radio, digital e OOH: prosegue il racconto valoriale dell’insegna, focalizzato su prossimità e attenzione ai bisogni dei clienti

Rossotono, insegna di Apulia Distribuzione, ha avviato la programmazione del nuovo spot dedicato al Natale, on air dal 30 novembre al 31 dicembre su TV e radio, oltre che sui canali digital e OOH. Si tratta del secondo episodio della campagna ideata da The Jackal, che vede nuovamente protagonista Maria Grazia Cucinotta, già “madrina” del rebranding dell’insegna.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2025, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN PARTENZA

Anche in questa nuova declinazione, l’attrice interpreta una figura familiare e rassicurante, che accompagna i clienti nella scelta dei prodotti quotidiani. Il concept della campagna ruota attorno all’idea del supermercato come “amico di fiducia”, un luogo di prossimità capace di comprendere e interpretare i bisogni delle persone. La Cucinotta, in completo rosso, guida una giovane cliente nell’organizzazione di un aperitivo festivo, suggerendo ricette semplici e veloci realizzabili con i prodotti freschi dell’insegna.

Lo spot si chiude con il claim ormai consolidato: «Quando la spesa è fra amici, è Rossotono», interpretato dall’attrice e dai collaboratori dei punti vendita. La campagna radiofonica prosegue lo stesso filone narrativo, con consigli pratici per una spesa più consapevole e vicina alle esigenze delle famiglie.

La pianificazione è multicanale e comprende TV locali e regionali, radio, social media (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube), OOH con oltre 100 nuovi impianti in posizioni strategiche, comunicazione in-store, materiali dedicati, pay TV, stampa e cinema locali. La campagna coinvolge sei regioni: Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Lazio.

“Con questo spot insieme ai The Jackal e a Maria Grazia abbiamo voluto raccontare la grande attesa del Natale, delle sue Feste e della voglia di ritrovarsi e stare insieme alle persone a cui teniamo di più”, dichiara Vito Igino, Responsabile Marketing di Apulia Distribuzione. “Con Rossotono vogliamo essere vicini ai nostri clienti attraverso un servizio eccellente e prodotti accessibili e di alta qualità”.

La campagna prevede un terzo e ultimo episodio in uscita a marzo 2026, che completerà il percorso narrativo avviato dall’insegna.

Chi ha lavorato alla campagna:

Ecco professionisti e agenzie coinvolte nella realizzazione di questo secondo episodio:

Maria Grazia Cucinotta

con

Vincenzo Strippoli

Francesca Pia Anelli

Francesco Zenzola

Giuliano Giuliani

Luca Amoruso

Giorgia Scialpi

Mauro Cristiano Milano

Soggetto e Produzione The Jackal

Direzione Artistica: Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan

Scritto da: Alessandro Grespan, Andrea Iacobelli, Filippo Di Loreto, Vittoria Spaccapietra.

Head of The Jackal Management: Anna Manzo

Project Manager The Jackal: Cecilia Rotunno

Regia: Mauro Zingarelli

Aiuto regia: Luca Silvestre

Direttore della fotografia: Yuri Santurri

Produttore Esecutivo: Simone Russo

Organizzatrice Generale: Annachiara de Filippis

Direttrice di Produzione: Laura Basile

Coordinatrice di Produzione: Claudia Parrella

Segretario di Produzione: Roberto Missano

Montaggio: Nicola Verre

Assistente al Montaggio: Eleonora Garcia

Color Correction: Yuri Santurri, Alfredo Felco

Vfx: Mario Rotili

Sonorizzazione e Mix Audio: Sandro Rossi

Fotografo: Gianluca Saragò

Assistente fotografo: Diego Motto

Social Media Management: Alfredo Felco, Gianluca Castiello

Amministrazione: Arianna Avolio, Antonella Tommasini, Raffaele Sodano, Roberto Gallo, Danilo De Cicco