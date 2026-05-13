Pubblicità, Herambiente on air con Armando Testa: gli scarti industriali diventano opere di valore

La campagna sarà declinata su diversi canali tra stampa, digital e comunicazione commerciale durante fiere di settore ed eventi

Gruppo Herambiente (Gruppo Hera), operatore italiano attivo nel settore ambiente e, in particolare, nel trattamento e recupero dei rifiuti industriali, lancia la nuova campagna di comunicazione corporate realizzata in collaborazione con il Gruppo Armando Testa. Un progetto che segna un passaggio chiave nell’evoluzione del posizionamento del gruppo, ponendo al centro non solo gli asset industriali e impiantistici, ma soprattutto il valore generato dalle competenze, dalla consulenza specialistica e dalla capacità di accompagnare le imprese in percorsi di rigenerazione dei propri scarti industriali con un servizio di global waste management e soluzioni innovative.

La campagna nasce dall’esigenza di raccontare cosa rende Herambiente un partner unico per l’industria: non soltanto un operatore ambientale, ma un soggetto capace di entrare nei processi produttivi dei clienti, analizzarli in profondità e progettare soluzioni su misura per il recupero e la trasformazione di tutti i tipi di scarti in tutti gli stabilimenti produttivi dei clienti sul territorio nazionale. Un approccio consulenziale e tailor-made che permette di accompagnare le imprese lungo l’intera filiera, dalla gestione dei residui fino alla loro rimessa in circolo come nuove risorse nei processi produttivi.

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È su queste basi che si sviluppa la nuova campagna pubblicitaria. Il concept creativo prende forma da un cambio di prospettiva: gli scarti industriali sono spesso percepiti come materiali di scarso valore, destinati allo smaltimento. In realtà racchiudono un potenziale ancora inespresso, che può emergere solo grazie a chi “sa vedere nella materia una nuova opportunità”. Herambiente è in grado di gestire questo potenziale e trasformarlo in valore concreto, mette in evidenza la creatività, mettendo a disposizione competenze di ingegneria di processo, ricerca e sviluppo e capacità di co-progettazione con il cliente per trasformare questo potenziale in valore concreto, fino a dare vita, nei progetti più avanzati, a percorsi di innovazione congiunti, partnership pluriennali o iniziative di joint venture industriale. Visione sintetizzata anche nella bodycopy della campagna: “Il valore nasce da chi sa vedere nella materia una nuova opportunità, anche quando si tratta di rifiuti industriali. Herambiente mette in campo ricerca e sviluppo, ingegneria, impianti innovativi e consulenza specialistica su misura, per rigenerare i tuoi scarti e trasformarli in nuove risorse preziose per la tua impresa”.

Il titolo della campagna (“Dai tuoi scarti creiamo valore”, in versione internazionale “From waste to value”) vuole chiarire l’impegno di Herambiente di porsi come partner strategico di economia circolare, accompagnando i clienti industriali in percorsi di trasformazione sostenibile e competitiva. Il payoff che affianca il logo, “Your Circular Partner”, rafforza ulteriormente il posizionamento. L’immagine finale della campagna traduce visivamente il concept: gli scarti industriali sono rappresentati come una vera e propria opera di valore, a sottolineare come ciò che viene comunemente considerato un rifiuto possa diventare una risorsa strategica quando viene gestito con un processo industriale strutturato, fondato su dati affidabili, responsabilità chiare e KPI condivisi.

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«Con questa campagna rinnoviamo il modo in cui Herambiente si presenta al mondo industriale», spiega Maurizio Giani, Direttore Marketing & Brand Promotion di Herambiente. «Oggi le imprese non cercano solo chi gestisca i loro scarti, ma partner capaci di entrare nei loro processi produttivi, comprenderli e progettare insieme soluzioni che migliorino al tempo stesso performance ambientali e risultati industriali. La campagna “Dai tuoi scarti creiamo valore” esprime esattamente la nostra idea di circolarità applicata all’industria e il nostro ruolo di circular partner che accompagna i clienti nella transizione verso un’economia sempre più green, innovativa e competitiva. Una visione che si inserisce in modo naturale nel percorso più ampio che il Gruppo Hera porta avanti da quasi trent’anni con Scart, un progetto che dimostra come i materiali di scarto possano trasformarsi in opere capaci di generare valore culturale, estetico e simbolico. Portare questo linguaggio anche in una campagna b2b significa non solo parlare di sostenibilità, ma renderla tangibile e ispirazionale: i rifiuti non come problema da gestire, ma appunto come risorsa da valorizzare».

«L’idea della campagna nasce da un cambio di prospettiva: mostrare lo scarto non per ciò che appare, ma per il valore che custodisce e per ciò che può ancora diventare. Oggi la sostenibilità industriale non si racconta più soltanto attraverso impianti o processi, ma attraverso la capacità di generare nuove visioni. Per questo abbiamo scelto di rappresentare gli scarti industriali come opere d’arte, perché il valore non è nella materia in sé, ma nella capacità di riconoscerne il potenziale e immaginare una nuova possibilità. È stato stimolante lavorare con una realtà come Herambiente, che ogni giorno traduce questa visione in processi, innovazione e trasformazione concreta», commentano Georgia Ferraro e Nicola Cellemme, direttori creativi esecutivi dell’agenzia Armando Testa.

La campagna sarà declinata su diversi canali tra stampa, digital e comunicazione commerciale durante fiere di settore ed eventi.

I crediti della campagna Herambiente