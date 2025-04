Rizzoli Emanuelli lancia la nuova campagna integrata “Quel RIZ in più”

L’attivazione è il primo step di una campagna multisoggetto e multichannel lungo tutto l’anno, per celebrare la marca e i prodotti del brand. Il progetto è creato da Lampi. Comunicazione illuminata

Rizzoli Emanuelli, realtà di conserve ittiche italiana, dà il via alla nuova campagna integrata “Quel Riz in più”: un percorso strategico di brand awareness che comincerà con le festività pasquali e si estenderà lungo tutto il corso dell’anno sviluppandosi su vari canali, tra cui: affissioni OOH e DOOH, digital advertising, social media, collaborazioni e attività in-store.

Il concept “Quel RIZ in più” sarà il filo conduttore del progetto, ideato e sviluppato da Lampi. Comunicazione illuminata, agenzia strategica e creativa del brand.

Il messaggio incarna l’identità del marchio e l’eccellenza della gamma Rizzoli. Come sviluppo del posizionamento ‘Dal 1906 il segreto è Rizzoli’, il concept sottolinea infatti, la distintività dello storico brand che si identifica con la famiglia Rizzoli da cinque generazioni. Un patrimonio di esperienza e cura tramandata, che rende speciale la gamma Rizzoli dai prodotti storici a quelli più innovativi.

Il primo step partirà con la Pasqua, grazie alla collaborazione tra il brand e Frigo Magazine – rivista focalizzata sulle tendenze gastronomiche – e il suo network di scuole di cucina situate in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Dodicimila studenti saranno impegnati nella ricettazione di piatti realizzati per l’occasione con le Alici in Salsa Rizzoli, prodotto simbolo dell’azienda. Le ricette degli chef insegnanti costituiranno il primo nucleo del Rizettario Rizzoli: un ricettario digitale sul sito del brand con tante idee di utilizzo e spunti gourmet.

Ma il Rizettario non si fermerà con la Pasqua, continuerà a popolarsi anche durante l’anno, di attivazione in attivazione, con ulteriori proposte che vedranno protagonista la gamma Rizzoli, ideali per diverse occasioni.

Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di diventare creator e animatori dei social Rizzoli, contribuendo attivamente alla realizzazione di contenuti come ambasciatori del gusto, creando un legame diretto con la community del marchio.

I DETTAGLI DELLA PIANIFICAZIONE

La campagna-ombrello sul ‘Riz in più’ avrà una pianificazione con asset autonomi, ovvero 4 online video corrispondenti ad altrettanti soggetti e prodotti.

Il primo, realizzato dal brand, sarà insieme a Massimo Rizzoli e sarà dedicato alla ‘Rizetta perfetta’ con le Alici in Salsa Rizzoli. Andrà live con una campagna online video sulla piattaforma Teads e su GialloZafferano, grazie ad una già avviata collaborazione tra Rizzoli Emanuelli e il food media brand.

La campagna “Quel Riz in più” sottolinea quindi l’impegno di Rizzoli Emanuelli nel donare “un tocco in più” ad ogni momento e offrire un valore aggiunto con ogni prodotto.