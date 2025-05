Pupa Milano lancia la collezione "Everywear. Beauty on the go" con una nuova campagna multimediale

Pupa Milano lancia una novità, la collezione "Everywear. Beauty on the go" pensata per accompagnare le donne nella vita dinamica contemporanea.

La linea si compone di tre prodotti abbinati a accessori multiuso, ciascuno disponibile in tre varianti colore, pensati per rispondere alle diverse esigenze delle consumatrici: Everywear – Miss Pupa Gloss combina una tracolla regolabile, un phone patch universale, un portacarte e un porta-gloss con all’interno Miss Pupa Gloss nel colore 301 “Sweet Candy”; Everywear – Vamp! Palette 4 Ombretti mixa un cordino da polso, un phone patch universale, uno specchietto e una mini-pochette che contiene la Vamp! Palette 4 Ombretti nella colorazione 002 “Gold Bronze”; Everywear – Vamp! Lash Extender include una tracolla regolabile, un phone patch universale, un ventaglio colorato con scritta, e un porta-mascara che custodisce il Vamp! Lash Extender.

Attraverso Everywear. Beauty on the go, Pupa Milano ridefinisce il mondo del make-up: “È un po' come se il nostro storico cofanetto, creato da mio padre Angelo Gatti nel 1975, prendesse una nuova vita molto più dinamica, per accompagnare le donne di oggi e di tutte le età - commenta il CEO Valerio Gatti –. All’epoca fu quasi un’estensione del beauty nel mondo del design, oggi lo è nel fashion. Ed è solo la prima!”.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT DEL 2025

Per raccontare questa novità, Pupa Milano lancia un’importante campagna di comunicazione integrata che coinvolgerà oltre ai media tradizionali e lineari, anche il mondo digitale e social.

A partire dal 22 maggio il brand rivelerà i tre volti ufficiali: due modelle e, per la prima volta, un’influencer, Giorgia Radaelli, giovane content creator lifestyle, appassionata di moda e bellezza.

Inoltre, a supporto della comunicazione istituzionale, Pupa Milano ha dato vita anche ad un progetto di influencer marketing di ampio respiro, coinvolgendo una squad selezionata di 10 content creator tra lifestyle e beauty, che amplificheranno la visibilità della collezione attraverso contenuti dedicati sui propri canali Instagram e TikTok, sottolineando come gli accessori Everywear. Beauty on the Go siano un beauty companion da indossare ogni giorno e in ogni occasione.

Questa strategia vuole rafforzare la connessione tra il brand e la community di Pupa Lovers, portando il beauty sempre più vicino alle esigenze reali delle persone, spiega l'azienda in una nota, e raggiungerà in organica una potenziale total audience di oltre 8 milioni di utenti.