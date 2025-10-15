Pubblicità: Quaglia Antica Distilleria debutta in tv con il nuovo spot firmato Undesign

Lo spot è programmato sulle reti Sky Cielo, Sky Atlantic, Sky Arte e SkyTG24

“Nel cuore del Piemonte creiamo distillati che custodiscono tempo, tradizione e natura” è con questo messaggio che la storica distilleria piemontese Quaglia debutta sul piccolo schermo.

Quaglia, brand piemontese con forte addiction all’export e player nella categoria spirits, è protagonista di uno spot ideato dall’agenzia creativa torinese Undesign e pianificato sulle principali reti Sky, partner in questo percorso strategico che il brand sta portando avanti per comunicare i propri valori di marca.

La comunicazione racconta la storia e i valori di Quaglia riassumendoli in tre punti fondamentali: tempo, tradizione e natura, come cita lo spot. “Da ben 135 anni, la famiglia Quaglia ha un legame fortissimo con il territorio del basso Monferrato in cui nasce, coltiva le migliori botaniche e, attraverso antiche ricette e l’expertise del suo mastro distillatore, produce liquori e distillati, senza dimenticare l’ingrediente più prezioso: il tempo” si legge nella nota stampa.

Guarda il video:

Da un paio di anni, l’azienda ha avviato il suo percorso di rinnovamento tra strategia, visione, design e comunicazione attraverso il coinvolgimento delle agenzie Undesign ed Explan di Torino che la seguono per valorizzare il marchio e la sua iconicità grazie a progetti di riposizionamento e rebranding per ridefinire la sua presenza in termini di visibilità.

L’obiettivo di Quaglia è continuare ad aumentare la propria awareness, promuovendo l’identità del brand attraverso campagne stampa e digital mirate a creare dialogo con il consumatore e, in questo percorso, la televisione è uno strumento ideale.