Pubblicità: la burrata Deliziosa è la migliore del mondo nel nuovo spot

La campagna, girata tra la campagna pugliese e Villa Parisi a Frascati, è firmata da Sunny Milano ed è stata prodotta da The Family

È partita in questi giorni, in esclusiva sui canali televisivi di Mediaset, la nuova campagna pubblicitaria Deliziosa. Lo spot da 60” e 30” è stato studiato e realizzato per presentare al grande pubblico la superiorità della burrata del caseificio pugliese.

Visto l’aumento del consumo del prodotto e, quindi, della concorrenza, Deliziosa ha scelto di rinforzare la sua leadership comunicando il vantaggio competitivo che le deriva dall’eccellenza della materia prima e dall’abilità dei suoi casari a modellare a mano le burrate, ad una ad una.

Lo spot è ambientato nel salone affrescato di una meravigliosa villa neoclassica. Al centro, uno chef presenta un talent show gastronomico. I partecipanti, intorno a lui, sono pronti a mettersi alla prova. Hanno delle cloche da cucina e, quando le alzano, ci svelano piatti con curatissime ricettazioni di burrata. Lo chef incomincia a elencare determinati requisiti di qualità, eliminando tutte le burrate che non le rispettano.

Il territorio di origine, la qualità del latte, la lavorazione manuale, sono richieste che costringono molti partecipanti a lasciare la sala. La tensione cresce di eliminazione in eliminazione. Davanti ai pochi finalisti rimasti, lo chef pone un’imposizione finale: “Via tutte le burrate che non hanno mai vinto il premio come migliore burrata del mondo!”. A questo punto, davanti al presentatore, resta solo una partecipante. L’uomo le si avvicina, ammira il piatto e assaggia la burrata vincitrice.

Nel momento in cui la assapora, una serie di immagini svelano cosa si nasconde dentro a questa eccellenza: dai verdi pascoli dell’altopiano murgese, ai gesti sapienti con cui i mastri casari lavorano artigianalmente la burrata vincitrice. L’uomo, colpito dalla bontà del gusto, esclama “Deliziosa!” La donna vincitrice, conferma: “Esatto”. Rigirando la sua cloche, mostra il marchio del prodotto e il claim ”Un sapore che ti Puglia”.

Caterina Varpi, Ora

La campagna pubblicitaria, girata tra la campagna pugliese e Villa Parisi a Frascati, è firmata da Sunny Milano, agenzia di comunicazione guidata da Francesco Bruti, Antonio Cirenza e Marco Calaprice. Lo spot, prodotto da The Family, si avvale della regia di Davide Mardegan e Clemente de Muro (Cric).

La campagna pubblicitaria della burrata Deliziosa: i crediti

Cliente: Delizia SpA

Direttore marketing: Rosanna Liuzzi

Agenzia: Sunny Milano

Direttori Creativi: Antonio Cirenza, Marco Calaprice

Direttore Clienti: Francesco Bruti

Casa di Produzione: The Family