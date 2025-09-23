Pubblicità: Bioscalin si affida a Robilànt per il ritorno in tv

La nuova campagna parla di storie quotidiane in cui capelli forti significano sicurezza e identità. Realizzato uno spot istituzionale, che sarà seguito da altri di prodotto

La scienza dei capelli al servizio delle persone reali: da questa idea nasce il nuovo spot ideato da Robilànt per Bioscalin.

Da sempre, Bioscalin opera guidato dalla consapevolezza che la perdita dei capelli non sia solo un tema estetico, ma una questione di identità. I capelli definiscono la self-confidence, il modo in cui ci presentiamo al mondo e ci relazioniamo agli altri. Come ricorda lo spot - “Oltre 30 anni di storia e più di 300 brevetti, tutto per la formula di un istante perfetto” - Bioscalin lavora non solo per sostenere i capelli nei momenti di caduta, ma per restituire sicurezza, fiducia e forza nella vita quotidiana, soprattutto nei momenti in cui i capelli ne hanno più bisogno.

Da qui prende vita lo spot istituzionale, on air da fine settembre, che sarà seguito più avanti da altri spot dedicati alle linee principali. Tutti condividono un registro semplice e autentico: storie quotidiane in cui chiunque può riconoscersi, dove capelli forti significano sicurezza e identità.

Elemento chiave della comunicazione è il nuovo descriptor Hair Science. Non un dettaglio, ma una riaffermazione dell’identità aziendale: Bioscalin è un’azienda farmaceutica interamente italiana, con laboratori in Italia, prodotti distribuiti nel mondo e una lunga storia di ricerca e innovazione scientifica.

“Ci siamo aggiudicati questo progetto con una proposta fuori brief – commenta Dario Villa, Direttore Creativo di Robilant –. Coraggiosamente, abbiamo scelto di non limitarci a una risposta puramente creativa, ma di ribaltare strategicamente la domanda. Chi si rivolge a Robilant cerca un pensiero dirompente, di branding oltre che di comunicazione.”

Di seguito lo spot e i crediti.

Spot Bioscalin, i crediti

Ecco i nomi dei professionisti che hanno collaborato alla realizzazione dello spot Bioscalin: