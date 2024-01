Nespresso, al via la nuova campagna italiana con Miriam Leone e firmata da McCann WorldGroup

Nespresso presenta la sua nuova campagna dedicata all’Italia: una comunicazione che punta a raccontare la tradizione dell’espresso con i caffè della linea “Ispirazione Italiana”, un viaggio alla scoperta dell’amore per il caffè, e della sua tradizione nel Bel Paese, insieme a Miriam Leone, attrice e volto noto del piccolo e grande schermo, protagonista assoluta della pubblicità.

Nel video, Miriam racconta le emozioni suscitate da tre caffè Nespresso: Roma, che riporta l’attrice all’emozione del primo ciak; Venezia, che suscita l’emozione dei passaggi nelle calli e sul red carpet del Festival del Cinema; e Ristretto, che riporta Leone alle sue origini in Sicilia, per lei un’ispirazione italiana forte e intesa, e che rende unica la sua Italia.

“Partecipare alla nuova campagna di Nespresso mi ha permesso di rivivere momenti e ricordi indimenticabili della mia vita, in un viaggio affascinante alla scoperta delle mie emozioni. Il caffè ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore, e grazie a Nespresso, ho potuto condividere questa passione con gli italiani. La campagna non solo celebra il gusto straordinario del caffè, ma anche il suo legame unico con l’Italia e i suoi luoghi. È davvero un onore accompagnare e raccontare questo viaggio, che cattura l'essenza di momenti speciali legati al caffè, rendendoli indimenticabili”, commenta Miriam Leone.

La domanda che la testimonial pone alla fine del video, "Ristretto è il mio Nespresso preferito: qual è il tuo?", è anche il claim della campagna, che invita gli spettatori a esplorare le proprie preferenze tra le varietà della linea più iconica e senza tempo di Nespresso, Ispirazione Italiana, creando quindi un collegamento diretto tra le emozioni e il legame unico con l'Italia che ogni spettatore è in grando di provare.

Il concept globale "Unforgettable Favorites” pone infatti l’attenzione sulla volontà di condividere quello che amiamo, come il gusto indimenticabile del proprio caffè preferito, creando un vero e proprio sistema di sharing e comunicazione delle proprie emozioni, ricordi e segreti, attraverso la qualità delle miscele Nespresso e fino all’atterraggio locale con i caffè ispirati all’espresso tradizionale italiano.

“Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova campagna Unforgettable Favorites che in Italia abbiamo scelto di declinare proprio con i caffè preferiti dagli italiani per il loro gusto e la loro essenza legata alla trazione dell’espresso nel nostro Paese. Miriam Leone ci accompagnerà in questo viaggio per celebrare l’Italia, la cultura e l'amore degli italiani per il caffè, incarnandone perfettamente l'eleganza e la passione italiane, diventandone il simbolo ideale”, commenta Valeria Casani, Direttrice Marketing di Nespresso Italiana, che prosegue: “La collaborazione con Miriam rappresenta il nostro legame forte con l'Italia, un Paese che ama il caffè come pochi altri. La campagna mira a catturare l'essenza di momenti indimenticabili, in cui il caffè diventa parte integrante della tradizione in un insieme di ricordi ed emozioni che torneranno nel tempo, nel degustare la propria miscela Nespresso preferita”.

La campagna pensata per l’Italia come amplificazione locale del concept globale Unforgettable Favourites è curata da McCann WorldGroup per il concept creativo, prodotta da Think|Cattleya, con il supporto di The Producer International per il coordinamento della produzione, e sarà on air in Italia dal 22 gennaio per una durata complessiva di sei settimane. La pianificazione media, gestita da OpenMind sarà principalmente digital, video online, social e display, e selezionati formati di DOOH in ottica di proximity.

A raccontare il proprio Nespresso preferito, poi, saranno anche gli altri “amici e amiche del brand” con un piano editoriale social dedicato per scoprire proprio gli Unforgettable Favourites di George Clooney, Jean Dujardin, Camille Cottin, Julia Garner, Simone Ashley, e in Italia Miriam Leone.