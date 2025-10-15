Natale: Ikea va on air con i nuovi spot della campagna “L’ingrediente segreto siamo noi”

La pianificazione comprende tv e digital ed è potenziata da una strategia social

Dopo il debutto della piattaforma “L’ingrediente segreto siamo noi”, che ha messo la cucina al centro della convivialità domestica, Ikea Italia torna in comunicazione dal 2 novembre con tre nuovi soggetti dedicati al periodo del Natale.

Ideata da Ogilvy, con pianificazione media a cura di Wavemaker, la nuova campagna tv e digital prosegue il racconto dell’ingegno e della creatività con cui le persone danno un tocco personale ai prodotti Ikea.

Gli episodi di questa nuova wave raccontano i motivi più curiosi e inaspettati per cui gli italiani scelgono Ikea: un padre sorprende il figlio invitandolo finalmente al tavolo dei grandi con la sedia impilabile Sandberg; un ragazzo a cena con gli amici stupisce tutti usando il contenitore 365+ al contrario, come fosse una cloche; e una donna sceglie il bicchiere in cristallo Olivduva non per brindare, ma per il tintinnio perfetto con cui richiama tutti in cucina a lavare i piatti insieme.

Tre storie che, con ironia e realismo, raccontano come i prodotti Ikea sappiano sempre trovare il loro posto nelle nostre case e nei momenti che contano di più.

La campagna, on air su TV e VOD dal 2 novembre al 27 dicembre, e su VOL dal 3 novembre al 4 gennaio, è accompagnata da una strategia social curata da Dude, che ne amplifica lo storytelling e invita tutti a scoprire il piacere di rendere la quotidianità – e le feste – un po’ più semplici, un po’ più nostre. La produzione è stata affidata a MovieMagic, con la regia di Jacobine Van Hellemond e le musiche di Magma.

"Quando si tratta di cucina gli italiani sono unici, e poterne raccontare un aspetto così inedito e inaspettato è un grande privilegio. Per Ikea, la convivialità, la capacità di stare insieme, e la possibilità di trovare soluzioni che rendano più bella la vita di tutti sono valori fondamentali. Quest'anno vogliamo celebrarli con il sapore unico di questo Paese," dichiara Alessandra Giombini – Marketing Communication Manager di Ikea Italia.

"Per Ikea le persone sono al centro. È per questo che lo sono anche in queste storie, brevi ma ricche di emozione e significato. Sono le storie di tutti noi, che ogni giorno viviamo la tavola come un’occasione per reinventare il mondo che ci circonda," aggiungono Francesco Basile e Lavinia Francia – Executive Creative Directors di Ogilvy Italia.

La campagna si inserisce in continuità con il percorso avviato a settembre, quando Ikea Italia ha acceso i riflettori sulla cucina e sulla tavola come cuore della vita domestica italiana.