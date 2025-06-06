Mellin lancia il suo nuovo posizionamento all'insegna della vicinanza alle famiglie: ecco lo spot firmato Havas

Il planning ha preso il via in questi giorni su connected tv, piattaforme streaming e social media

La vita di un bimbo può essere molto impegnata, proprio come quella degli adulti. Su questa idea, veicolata in maniera leggera e ironica, si basa il nuovo spot che segna il ritorno in comunicazione di Mellin, brand di Danone esperto in nutrizione infantile.

La campagna, dedicata al latte di proseguimento Mellin 2, introduce il pay-off “Crescere insieme, un passo alla volta” e segna l’avvio di una fase strategica per definire un chiaro posizionamento del marchio.

Lo spot dà voce a un bambino che si racconta come “molto impegnato” in attività tipiche degli adulti – dalla SPA, allo studio, fino a numerosi incontri – e che, per affrontare le “fatiche” della sua giornata, ha bisogno di un latte pensato per lui: una formula studiata per fornire nutrienti adeguati alla sua crescita. Con questo registro narrativo leggero e divertente, Mellin rafforza la propria vicinanza alle famiglie, riconfermandosi esperto in nutrizione infantile - con più di 100 anni di ricerca alle spalle - e capace di fornire prodotti su misura per ogni fase della crescita del bambino.

Leggi anche: DANONE PUNTA SU TV, CTV, DIGITAL E INFLUENCER PER LE NOVITÀ DI PRODOTTO. BUDGET 2025 IN CRESCITA

La campagna, curata dalle agenzie Havas e Proxima, ha preso il via in questi giorni con un'articolata pianificazione video che coinvolgerà dal 4 al 24 settembre e dal 2 al 22 ottobre le connected tv Publitalia, e dal 8 settembre al 30 novembre Disney+, Amazon Prime Video e YouTube CTV.

Alla pianificazione video si affianca una video strategy implementata su Display&Video 360, Youtube, Teads, Instagram, Facebook e Tiktok, ed un’attivazione con influencer e creator su Instagram e TikTok, nei mesi di ottobre e novembre, rafforzando ulteriormente l’engagement con i genitori digitalmente attivi. "L’obiettivo della campagna - spiega l'azienda in una nota - è raggiungere circa 2,6 milioni di genitori italiani, grazie a una strategia costruita a partire da una ricerca qualitativa condotta da Mellin in collaborazione con Scenari attraverso focus group con genitori, pediatri e operatori commerciali e una ricerca quantitativa in collaborazione con Toluna, per individuare il pay-off che meglio raccontasse l’impegno del brand nell’accompagnare le famiglie con una nutrizione a misura di bambino.

“Con questo nuovo spot e il pay-off ‘Crescere insieme, un passo alla volta’, desideriamo inaugurare una nuova stagione di comunicazione che metta al centro il nostro ruolo di esperti nella scienza della nutrizione per sostenere la crescita di bambine, bambini e genitori. Crediamo infatti che crescere non sia una corsa, ma un percorso condiviso: passo dopo passo, insieme ai piccoli crescono anche i genitori – dichiara Manuela Borella, Vice Presidente Nutrizione Specializzata Danone Italia e Grecia –. Proprio per questo, Mellin rappresenta una guida affidabile lungo tutto questo cammino, offrendo competenza, esperienza e soluzioni mirate che rispondano ai bisogni nutrizionali della crescita accompagnando ogni famiglia, con attenzione e professionalità, in tutte le fasi dello sviluppo”.

Ecco lo spot.