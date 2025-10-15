Medea (Gruppo Italgas) lancia “Energia che muove l’isola” con Gianfranco Zola

Medea, società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna, presenta “Energia che muove l’isola”, la sua prima campagna di comunicazione integrata, firmata dall’agenzia creativa Arc’s.

Il progetto, in partenza da novembre 2025, nasce con l’obiettivo di raccontare i vantaggi del metano e accompagnare i cittadini nel percorso di transizione energetica attraverso un piano multicanale che coinvolge TV, radio, stampa, out of home, digital e social media.

L’agenzia Arc’s ha curato l’intero processo, dallo sviluppo strategico alla produzione, in collaborazione con la casa di produzione Panta. La campagna è stata preceduta da un’analisi qualitativa e quantitativa sul territorio, condotta insieme a Dscovr, per approfondire la percezione del pubblico e individuare gli insight su cui costruire il messaggio.

Il volto scelto per rappresentare la campagna è Gianfranco Zola, ex calciatore di Chelsea, Cagliari e Napoli, figura simbolo dello sport e molto legata alla Sardegna.

Il cuore della campagna è uno spot TV da 30 secondi, girato interamente in Sardegna, in cui Zola interagisce con i cittadini per spiegare, con tono diretto e ironico, i benefici del passaggio al metano: dalla capillarità della rete alla sicurezza, fino alla continuità del servizio.

Oltre alla televisione, il piano media prevede radio, affissioni territoriali (OOH), stampa e contenuti digitali e social. Ogni canale è stato progettato per rispondere a un diverso livello di consapevolezza del pubblico: dalla fase informativa iniziale della TV fino ai contenuti più educativi e interattivi sui social.

