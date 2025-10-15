Marlù lancia il nuovo spot "Diversamente tu", un inno ad essere sé stessi

Da sempre attento a valorizzare l’unicità e l’espressione personale, il marchio di gioielli Marlù, lancia oggi, 24 novembre, sulle reti Mediaset il nuovo spot televisivo che racconta, per immagini, il payoff che da sempre contraddistingue la comunicazione del brand: “Diversamente tu”.

La campagna è un inno a essere sé stessi, ognuno con la propria diversità, un invito a riconoscere e celebrare ciò che rende unici e preziosi, come sottolinea Marta Fabbri, Co-Founder e Marketing&Communication Director di Marlù: «“Diversamente tu” nasce dalla convinzione che essere diversi non sia un difetto da correggere, ma la chiave per trovare il proprio equilibrio nel mondo. Lo spot racconta tre storie parallele, tre modi diversi di vivere la propria realtà, legati da un filo visivo e narrativo: la luce dei gioielli Marlù, simbolo di libertà e consapevolezza.»

Lo spot sarà in onda su tutte le reti Mediaset e nei programmi di punta come Verissimo, Tu sì que Vales e Uomini e Donne, oltre che su tutti i canali del gruppo, garantendo una diffusione capillare e un’ampia visibilità al messaggio del marchio.

«Con “Diversamente tu” vogliamo raccontare la libertà di essere sé stessi e la bellezza che nasce dall’autenticità – aggiunge Fabbri -. Siamo orgogliose di aver realizzato questo progetto insieme a Mediaset, partner ideale per condividere un messaggio universale e profondamente umano. I nostri gioielli nascono per illuminare la luce che ognuno porta dentro di sé: perché non serve essere uguali, basta essere “Diversamente tu”.»

Di seguito lo spot.