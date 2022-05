Le Conserve della Nonna in viaggio lungo l'Italia delle sagre. Al via il tour “Segui la Nonna!”

“La Nonna lascia la cucina e si mette in viaggio”: parte la nuova campagna itinerante del marchio Le Conserve della Nonna, ideata da Btrees. “Segui la Nonna!” è un tour lungo l'Italia delle sagre, attraverso territori ricchi di sapori e storie per condividere gusto, tradizione e genuinità.

"Se le provi te ne innamori!": Le Conserve della Nonna sono così uniche e speciali che una volta scoperte non puoi più farne a meno. Parte da questo assunto, l'idea di farle conoscere e gustare dove ancora sono poco conosciute. Passate, sughi, confetture e tutti gli altri prodotti del brand diventano ospiti speciali e gustosi delle sagre dello Stivale. Assaggi, degustazioni e prelibatezze da provare, ma anche giochi a premi, tra un tiro al barattolo e una pesca golosa, con tanto di angolino relax per godersi tutta la bontà del momento e spazio selfie per divertirsi e condividere l'evento.

Il tour gastronomico di Le Conserve della Nonna

La campagna “Segui la Nonna!”, ideata dalla new media agency Btrees, porta con sé l'idea dell'italianità: il mangiar bene, i profumi autentici della nostra terra, le feste di paese, lo

stare in compagnia.

Così è nato il concept di un viaggio itinerante alla scoperta di antichi sapori che rivivono grazie a una lavorazione unica e genuina: 9 appuntamenti attraverso Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per assaporare tutta la bontà dei prodotti del marchio, con la promessa di non fermarsi e proseguire il viaggio della Dispensa Mobile verso altre città nei mesi a

venire.

“Abbiamo deciso di realizzare il progetto in collaborazione con Btress perché le sagre di paese sono da sempre sinonimo di tradizione, autenticità e convivialità, con cibo buono, locale e genuino. Tutte caratteristiche in comune con i valori e i prodotti Le Conserve della Nonna – spiega Lorenza Baretti, Brand Manager del gruppo –. Lo scopo di questo progetto è far conoscere meglio il nostro brand attraverso l’assaggio, incuriosendo il consumatore, incontrandolo in location e momenti non convenzionali, facendolo così innamorare dei nostri prodotti, perché siamo certi della loro superiorità qualitativa. "Se le provi te ne innamori!" è infatti il payoff che caratterizza questa bellissima iniziativa”.

“Siamo molto felici che la nostra proposta abbia convinto Gruppo Fini: un cliente con cui abbiamo una collaborazione longeva e a cui siamo molto affezionati – aggiunge Christian Zegna, Admin Btrees –. Il progetto, che unisce diverse complessità logistiche e organizzative, vista la molteplicità degli interlocutori coinvolti, è indubbiamente uno dei più complessi che ha gestito

Btrees, ma con un grande lavoro di squadra abbiamo ottenuto un risultato molto positivo in queste prime tappe e siamo certi che miglioreremo ulteriormente nelle successive”.

“Sfida la Nonna!”: il contest per vincere prelibati premi

Aspiranti chef e semplici appassionati possono cimentarsi nella rivisitazione delle più famose ricette della nonna partecipando a “Sfida la Nonna!”, il contest lanciato da Btrees a ottobre scorso. La regola è una sola: interpretare con creatività il tema del mese utilizzando un prodotto del brand Le Conserve della Nonna. La ricetta che più stupirà la giuria si aggiudicherà i premi in palio.

“Segui la Nonna!”: tutti gli eventi con Le Conserve della Nonna protagoniste

Sagra dell’Asparago, 6 - 15 maggio 2022, Santenna (TO)

Festa delle rane, 25 - 26 giugno 2022, Grossa di Gazzo (PD)

Bolle di malto, 27 - 28 agosto 2022, Biella

Fiera nazionale del peperone di Carmagnola, 2 - 11 settembre 2022, Carmagnola

Luva - Festa dell'uva di Gattinara, 9 - 11 settembre 2022, Gattinara

Fiera del fungo di Borgotaro, 17 - 18 settembre 2022, Borgo Val di Taro (PR)

Sagra del salame d'oca, 24 - 25 settembre 2022, Mortara (PV)

Le Conserve della Nonna

Le Conserve della Nonna, marchio di Gruppo Fini Spa, nasce nel 1973 a Ravarino, in provincia di Modena. Prima azienda a produrre la passata di pomodoro in bottiglia di vetro trasparente, il suo segreto è la semplicità delle ricette, con al centro il rispetto della stagionalità, l’accurata selezione di materie prime di altissima qualità e lavorate appena raccolte.

Nel 2014 è stata la prima azienda industriale a conquistare il riconoscimento di Qualità Controllata per le passate, grazie ad una produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute, che utilizza solo pomodori di colture locali.

Oltre alle celebri passate, produce anche sughi, salse e pesti, vegetali e condimenti, confetture e marmellate, legumi, spalmabili, frutta sciroppata, zuppe e vellutate, arrivando a più di 100 specialità diverse, tutte originali, tutte selezionatissime.

Btrees

Btrees è la new media agency del Gruppo Ebano, holding con sede a Novara, leader a livello nazionale in svariati settori, dall’editoria al marketing, dall’e-commerce alla formazione a distanza. Btrees è stata la prima startup ad essere accelerata da Sellalab, polo di innovazione di Gruppo Banca Sella. Oggi è leader nel segmento Social & Web, SEO & Digital Analysis e Cross-Media. Al centro di Btrees, e di tutto il Gruppo Ebano di cui è parte, ci sono quattro punti cardine che orientano il lavoro: valorizzazione, responsabilità, sostenibilità e innovazione.

Con un team di 25 persone, Btrees è riuscita a conquistarsi la fiducia di piccoli e grandi brand, nei settori più diversi. Importantissimo anche il risultato di consolidamento raggiunto con i clienti già acquisiti, che hanno permesso di sviluppare upselling di alto valore, proprio come nel caso de Le Conserve della Nonna.

Tra i grandi brand che hanno scelto Btrees ci sono Gruppo Fini, Banca Sella, Fabrick, Brooksfield, Phyd-Adecco Group, Zegna Baruffa Lane Borgosesia, Fintech District e molti altri.

Crediti