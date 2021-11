La scienziata Diletta Leotta "testa" il boxer basic nel nuovo spot di Intimissimi Uomo

Intimissimi Uomo dà il via alla nuova campagna pubblicitaria 2021, sempre tra umorismo e leggerezza e sempre con Diletta Leotta protagonista.

Il brand punta nuovamente sul suo best seller, il boxer basic, un prodotto venduto al prezzo unico di 7,90 euro. La campagna racconta il boxer tramite le sue caratteristiche: comfort, traspirabilità e resistenza.

Un cliente, entrato in un negozio Intimissimi Uomo, si trova improvvisamente catapultato in un laboratorio segreto, dove testerà il prodotto in prima persona, seguito da una scienziata d’eccezione, l’ambassador del brand Diletta Leotta. Scienza e moda risultano così essere il mix perfetto che Intimissimi Uomo usa in modo ironico e brillante per comunicare la vera scienza del boxer, da indossare o da regalare.

Lo spot è on air dal 14 novembre in televisione e sul web.