Heineken lancia la campagna di recruiting per trovare il nuovo proprietario di uno storico pub irlandese

Heineken ha lanciato Pub Succession, una campagna di reclutamento mondiale, ideata in collaborazione con le agenzie creative LePub e Publicis Dublin, per aiutare il proprietario di un pub irlandese indipendente, Josie McLoughlin, a trovare un successore che porti il suo stesso cognome.

Joseph ‘Josie’ McLoughlin è il proprietario del McLoughlin’s Bar di Achill Island in Irlanda occidentale. Quarta generazione dei McLoughlin, Josie è nato al piano superiore del pub e, alla morte dei suoi genitori, ha lavorato dietro al bancone per gli ultimi 43 anni.

Come molte famiglie in Irlanda, i parenti di Josie ora vivono in tutto il mondo e non ha nessuno a cui tramandare il pub. Così, arrivato all'età della pensione, sta cercando un omonimo che prenda in gestione il locale e mantenga il nome della famiglia sopra la porta.

La campagna di Heineken prevede l'impiego di cartelloni pubblicitari imponenti e annunci nelle città in tutto il mondo dove un gran numero di irlandesi è emigrato, tra cui New York, Boston, Sydney, Auckland, Buenos Aires e Phan Thièt (Vietnam). A supporto, una campagna digitale e di pubbliche relazioni, supportata dalle agenzie The Romans (globale), Thinkhouse (Irlanda) e M Booth (USA).

La campagna, pianificata da Dentsu, fa parte di una più ampia iniziativa di comunicazione di supporto ai pub “For the Love of Pubs”, che include una serie di programmi dedicati a sostenere e celebrare il settore.

Mark Noble, Marketing Manager di Heineken Ireland, afferma: “Quando abbiamo sentito la storia di Josie, sapevamo che dovevamo fare qualcosa per aiutarlo. I pub in Irlanda sono più che semplici luoghi dove gustare un drink: sono pezzi di storia, luoghi di risate, canzoni e fratellanza. Con molte di questi luoghi che affrontano un futuro incerto, vogliamo ispirare una nuova generazione di proprietari di pub a prendere in mano non solo un'attività, ma un'eredità culturale. Per coloro che hanno desiderato riconnettersi con la loro eredità irlandese, questo è più di un investimento, è un ritorno a casa: la possibilità di possedere un pezzo d'Irlanda, di versare una pinta per vecchi e nuovi amici e di mantenere vivo lo spirito del pub per le generazioni a venire.”

Bruno Bertelli, Global CEO di LePub e CCO di LePub Worldwide, ha commentato: “Questa è un'iniziativa ambiziosa in quanto combina arguzia creativa e strategica per aiutare a garantire il futuro degli iconici pub irlandesi. Sfruttando la presenza e la portata globale di Heineken, non solo stiamo riconnettendo i discendenti irlandesi con le loro radici, ma stiamo anche assicurando che questi spazi preziosi continuino a prosperare come punti di riferimento della comunità. Stiamo rimodellando il ruolo del marchio nel preservare l'eredità culturale, creando opportunità significative che sfruttano il potere sia del patrimonio che dell'innovazione.”