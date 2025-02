Pubblicità: la campagna Head & Shoulders fa tappa a Venezia

Head & Shoulders, il brand di shampoo antiforfora, lancia un nuovo episodio della sua campagna pubblicitaria tutta italiana, pensat per portare un tocco di ironia e regionalità nei suoi spot. Tra le diverse ambientazioni scelte per la comunicazione, arriva ora il Veneto, con una scena ambientata nella suggestiva cornice di Venezia al tramonto.

Lo spot, intitolato "Gli inamorà", racconta un momento romantico tra due innamorati. Proprio mentre stanno per scambiarsi un bacio appassionato, la ragazza scopre che il suo partner tiene un flacone di Head & Shoulders nella giacca. Con un marcato accento veneto, esclama sorpresa: "Head & Shoulders? Non sapevo che g’avevi a forfora!". Ma il protagonista, con sicurezza, si passa la mano tra i capelli e risponde: "Non ce l’ho! La prevengo". Sollevata, la ragazza si lascia andare al bacio tanto atteso.

La campagna fa parte di un progetto più ampio, "In giro per l’Italia con Head & Shoulders", che porta la nota pubblicità europea "I Don’t!" nel cuore della quotidianità italiana. Ogni spot rappresenta una diversa regione, con contesti tipici e accenti locali, sfatando il mito che chi usa Head & Shoulders abbia la forfora. Il messaggio è chiaro: non si tratta solo di curare, ma di prevenire.

Tra le tappe del viaggio pubblicitario troviamo il traffico frenetico di Roma, i panni stesi tra i vicoli di Napoli, gli uffici di Milano, i sentieri di montagna del Trentino, le campagne toscane, le masserie pugliesi e piccoli borghi siciliani. In ogni contesto, la domanda si ripete: "Head & Shoulders? Non sapevo che avessi la forfora!", seguita dalla rassicurante risposta: "Non ce l’ho! La prevengo!".

Una campagna pianificata su tutti i media

Lo spot dedicato al Veneto è parte di una strategia di comunicazione a 360 gradi, che prevede la diffusione su tv, digital e social media come Instagram, YouTube e TikTok. La campagna utilizza attori locali che recitano nei rispettivi dialetti, rendendo il messaggio ancora più autentico e coinvolgente.

Oltre alla narrazione ironica, la campagna pone l’accento sulla nuova formula 2X Protezione dello shampoo, basata su molecole attivate dall’acqua che garantiscono un’azione in profondità contro la forfora. Grazie a questa tecnologia, il prodotto assicura una protezione duratura, offrendo una chioma sana e senza residui visibili.

Il nuovo spot Head & Shoulder, i crediti